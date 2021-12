"Hola, ¿dónde pongo los fondos europeos? En cualquier rincón vale"

Uno de los mantras que más se repiten en los foros económicos y políticos de la capital es que 2022 va a ser un año en el que se maneje mucho dinero, de la mano de los fondos europeos. Este viernes se desbloqueaban ‘in extremis’ los 10.000 millones del segundo paquete de este año, un éxito de negociación política en Bruselas aunque sea por el dudoso mérito de que España es la primera de la clase en recibir la ayuda de los socios europeos porque lo necesita más que otros, que se pone en evidencia por la falta de ejecución de los proyectos, que en más de un 80% de los casos no han recibido todavía ni un euro, como alertaba Bruno Pérez desde este periódico. Ha sido un gran favor del equipo de Von del Leyen ceder el paquete millonario sin tener cerrada la reforma laboral y enfrentados a los empresarios, una bala negociadora que no se va a poder gastar en las próximas negociaciones de fondos.

La clave ya no está entonces en el dinero, que va a llegar a espuertas, está en si la Administración española es capaz de gestionarlo con la suficiente agilidad como para que sea útil a tiempo, más que un argumento político para ganar votos. Por lo pronto, los datos apuntan a un cuello de botella lamentable entre los diferentes niveles gestores y los políticos -estatales, autonómicos y hasta de la oposición- necesitados de ponerse medallas por todo, y el dinero no fluye. Los analistas más avezados, incluso dentro del entorno del Ejecutivo, admiten con pesar que no hay capacidad para mover tanto dinero en tan poco tiempo -España ha concentrado los primeros 70.000 millones de ayudas a fondo perdido en apenas tres años-, porque la ordenación de los equipos de funcionarios que se deben dedicar a ello está puesta en un papel, pero sin ejecutar. Hace poco menos de una año que algunos informadores planteábamos al Ejecutivo esta cuestión de la organización de los funcionarios del Estado para el tremendo cometido que se les venía encima, que debía ser plasmada en un documento a mandar a Bruselas que ya iba con retraso. Esas mismas fuentes son las que ahora admiten que el papel se hizo y se metió en un decreto, pero nada más. Es uno más de los aprobados de urgencia pendientes de discutir en el Congreso cuando a los socios de Gobierno les convenga desempolvar ese paquete.

Tampoco en la élite de los funcionarios están por la labor de comprometerse más de lo debido en el análisis y la aprobación de los proyectos concretos, hasta el punto de que sobre la gestión de los fondos se ha extendido el mal de la SEPI con Plus Ultra, y nadie quiere firmar un expediente de ayudas cuya impugnación judicial le puede suponer una imputación por prevaricación. A pesar de que en el sector público estén muchos de los mejores analistas y economistas para revisar lo que haga falta en ese tipo de procesos, el negocio lo van a hacer las consultoras externas, más acostumbradas a la intemperie del mercado y que pueden evaluar los trabajos con algo más de soltura y menos miedo. Eso sí, con mucho más retraso. La élite de los técnicos comerciales y abogados del Estado, que es una de las palancas más efectivas de la Administración del Estado, debería estar más protegida y tener más confianza en el Ejecutivo para que su trabajo y su talento se pueda aprovechar al máximo.

El problema es que, unos por otros, la casa la tenemos todavía sin barrer y vamos a meter los millones de Bruselas en un rincón lleno de polvo sin ningún pudor, y con las empresas pidiendo ayuda, sobre todo las que necesitan coger el ritmo de una industria que casi se ha perdido en este país y necesitan enganchase a la digitalización y las oportunidades que traerá la transición ecológica para salir adelante. El camino lo conocemos bien, el dinero viene, pero no sabemos pasar todavía con agilidad de la teoría a la práctica, en muchos casos por las arenas movedizas de la política, y así es como se pierden siempre las mejores oportunidades.

Por suerte, cuando llegue 2022 estaremos en vísperas de año electoral, y tal vez los políticos se pongan algo las pilas. Todo el mundo sabe que las clases medias en España, que son las que más pesan en las urnas, votan siempre con la cartera. Cuando se cubra el ‘ilusionismo’ de ERC con las plataformas digitales y el catalán, y los vascos tengan satisfecha su eterna demanda de competencias, tendremos unos Presupuestos para el año que viene que se pueden prorrogar al siguiente, si hace falta, y acabar la legislatura. El camino político se ha marcado y los datos de empleo mantienen viva la esperanza de que la economía no va tan mal como parece, a pesar de que cada vez es más evidente que la recuperación nos va a costar muy cara.

Todos los datos económicos y las encuestas demuestran que en la población hay miedo al futuro a pesar del riego de millones de la UE porque no ven con claridad que ese dinero vaya a servir para mejorar su bienestar o su salario, más allá que para ganar elecciones. Eso sí, el ruido político va a ganar en decibelios con mensajes tan contrarios y radicalizados que conseguirá hacer ininteligibles las ideas. Si en ese contexto, nadie es capaz de poner al frente de la gestión de los fondos europeos y explicarle a la gente con la suficiente transparencia y honestidad para que se están utilizando en cada caso, de nada va a servir que seamos los primeros en recibirlos, porque seguiremos sin saber qué hacer con ellos y, lo que es peor, pondremos en riesgo las siguientes partidas que están por llegar.