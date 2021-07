Lecciones (jurídicas) de la pandemia para mejorar... sin matar a nadie.

La tremenda controversia que se ha generado con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las medidas adoptadas en pleno confinamiento duro y bajo el estado de alarma demuestran una vez más algo que es un mal crónico de los españoles: somos los mejores del mundo en buscar problemas donde no los había y hacernos daño en la herida hasta desangrarnos solo por cabezonería. No quiero decir con esto que no sea necesario el análisis y la revisión jurídica de todo lo que acontece y que pueda aportar luces de progreso a la sociedad, sobre todo si se trata de una posible vulneración de derechos fundamentales ante una de las mayores crisis sanitarias, económicas y sociales de hace casi un siglo. Para eso está el TC. El problema está cuando cogemos lo que nos dicen los juristas que velan por nuestros derechos y lo ponemos en duda como Gobierno que no sabe reconocer los errores (por justificados que estén) o, de otro lado, lo utilizamos como arma política arrojadiza como el que reparte estiércol por el campo a ver que sale, más allá de malas hierbas.

Frente a semejante demostración de inutilidad política por parte de unos y otros, si nos tomamos la molestia de leer los 80 folios del borrador que se ha filtrado y que está pendiente de varios votos particulares, de sus conclusiones se pueden aprender varias cosas muy útiles para que la próxima vez se hagan las cosas mejor. De entrada, que la gran virtud del análisis del TC es que no cuestiona en ningún momento la justificación que se dio para tomar las decisiones que se tuvieron que tomar, con casi mil muertos al día, miles de contagiados y un estado de pánico social que solo estallaba en los aplausos de las tardes a quienes se la estaban jugando en la calle y en los hospitales. El análisis aprobado admite en varias ocasiones a lo largo de todo el texto que, dadas las circunstancias que se dieron, la “radical limitación (o suspensión) del derecho fundamental a la libre circulación no puede dejar de considerarse como una medida razonablemente necesaria y adecuada para la obtención de los objetivos señalados”.

Sobre esa base se asienta después el análisis puramente jurídico y doctrinal de si eran galgos o podencos. A saber, si lo que se produjo fue una eliminación (anticonstitucional) del derecho a la libre circulación, para permitir luego que se saliera lo indispensable (subsistencia) o a pasear al perro; o hay que entender que siempre se garantizó ese derecho, pero se le impusieron unas limitaciones tan duras que parece que no lo había. Esa cuestión, sobre la que podríamos estar discutiendo durante horas en la barra de un bar (cuando se pueda), es la clave de toda la sentencia. Si optamos por el primer supuesto y entendemos que “la facultad individual de circular libremente dejó de existir”, la lógica jurídica advierte que había que haber decretado un estado de excepción; si solo entendemos que se trató de una limitación “intensísima” de la libertad para andar por la calle, porque el virus volaba a sus anchas y no había ni oxígeno ni mascarillas para todos, con la alarma y sus prórrogas era más que suficiente. Sobre todo porque un estado de excepción da pie a conculcar muchos más derechos fundamentales que la alarma, algo que podía incrementar en ese momento mucho más la incertidumbre y el miedo que se respiraba en la calle.

Es cierto que, en términos puramente jurídicos, el estado de excepción habría cubierto mejor el análisis de la necesaria proporcionalidad de las normas jurídicas, por más que éstas deban atenerse, además de a su espíritu y finalidad, a las circunstancias concretas a las que se aplican. La sentencia es muy clara cuando dice que "ni las apelaciones a la necesidad pueden hacerse valer por encima de la legalidad, ni los intereses generales pueden prevalecer a los derechos fundamentales al margen de ley”. Una vez aprendida la lección jurídica, que da una de cal y otra de arena, lo que no cabe es echarse manos a la cabeza por lo que pudo ser y no fue, porque si algo tenemos claro los ciudadanos sobre el último año y medio es que poco más se podía hacer que lo que se hizo, sobre todo la principio, cuando nos enseñaban en la televisión a usar una mascarilla y ponernos y quitarnos los guantes de latex.

Dentro de una semana se irán publicando los tres o cuatro votos particulares sobre la sentencia, que van a dejar más claro todavía el desacuerdo en el Tribunal ante una cuestión ten sencilla y, a la vez, tan complicada y trascendente. Lo que dará grima es ver como se utilizan los argumentos de unos y de otros, tergiversados, para ponerse medallas o para lanzar los reproches políticos a modo de medias verdades a los que tan acostumbrados nos tiene el populismo (de izquierdas y de derechas). Sobre todo si tenemos en cuenta que el estado de alarma lo votó casi todo el mundo en el Congreso, al igual que se hizo con figuras similares en la mayor parte de Europa, y que fue el único y mejor camino para estar hoy donde estamos, en la quinta ola, pero con muchos menos muertos.

Una vez levantado el estado de alarma y con las siguientes olas en marcha, es evidente que las cosas siempre se han podido hacer mejor, pero a posteriori, después de visto todo el mundo es listo. Sí puede existir cierto reproche al Gobierno por haberse precipitado en todas las desescaladas veraniegas que ha lanzado y que están generando, ahora mismo, regresiones en materia de restricciones que a nadie le gustan. Pero con sentencias como la del TC y ante el análisis de lo que pudo pasar, solo deberían lanzar reproches quienes lo hubieran hecho mejor, y no los hay. Todo lo demás es ignorancia y demagogia inútil.