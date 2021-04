El Valor Compartido y The StakeHolder Capitalism. 

A principios de la década pasada, dos personas de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión empresarial, Michael Porter y Mark Kramer publicaban un artículo en Harvard Business Review (1), titulado “LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO”, en el que defendían la necesidad redefinir el propósito de una corporación en torno a lo llamaban, la Creación de VALOR COMPARTIDO con sus StakeHolders, uniendo así la eficiencia económica con el progreso social.

Afirmaban, que crear valor económico, al tiempo que también se creaba valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos, sentaba las bases de nuevas ventajas competitivas de la corporación, más sustentables que las de costo y calidad.

Terminaban indicando, que esta idea de colaboración en la creación de valor, al abrir una nueva etapa de innovación y crecimiento, impulsaría una evolución del capitalismo.

Mas recientemente, en agosto del 2019, 181 miembros de la Business Roundtable, (asociación que reúne a los CEO de las principales firmas norteamericanas), firmaban el compromiso (2) de liderar que, el beneficio de sus compañías estuviera dirigido a favorecer a todos sus StakeHolders: clientes, proveedores, empleados, comunidades, medio ambiente, ..., y no solo a sus accionistas.

Y en el Foro de Davos de 2020 se hacia una declaración, el Manifiesto de Davos (3), donde se hablaba de impulsar, el STAKEHOLDER CAPITALISM, frente al CAPITALISMO DE ESTADO, que vendría representado por China, y el SHAREHOLDER CAPITALISM, o capitalismo de los accionistas, predominante, tanto en los entornos empresariales como en las políticas públicas, desde los años 70 del pasado siglo. Este impulsado por la llamada Escuela de Chicago, cuyo representante más conocido, era Milton Friedman, defendía que la principal responsabilidad de una corporación era maximizar su beneficio.

Ambas formulaciones, tanto La creación del Valor Compartido como el StakeHolders Capitalism, corresponden a una misma visión, una más micro, otra más macro, de los retos a los que se enfrentan las empresas. Como abordar desde una óptica de gestión, tanto pública como empresarial, los problemas medioambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad en este segundo decenio del siglo XXI, donde una pandemia mundial, los ha resaltado aún más.

Unos retos, para nuestras sociedades, que escapan de los marcos nacionales. Los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático, o los problemas sociales, como el incremento creciente de la desigualdad en el seno de la sociedad avanzadas. Todo ello en el marco de una globalización y uso creciente de la Tecnología, que tienden a acentuarlos.

Con ambas formulaciones, se aspira reformular el capitalismo, y hacer que las inversiones financieras, tomen cada vez más en consideración los aspectos sociales y ambientales, promoviendo así una oleada de innovación y crecimiento.

Tanto una como otra referencia, pueden sonar lejanas a las preocupaciones del día a día de muchas empresas, no solo pymes, sino también grandes empresas.

Además, ¿cómo se gestiona y se produce ese valor compartido? ¿Qué métricas usar? ¿Cómo hacerlo operativo? ¿Cómo incorporamos a los StakeHolders en la gestión de la empresa? ¿Cómo enlazamos la gestión de los StakeHolders con los parámetros financieros y de creación de valor para nuestros clientes, sin los cuales ninguna empresa sobrevive y prospera?

En el artículo mencionado se habla de Nespresso (4), como ejemplo de creación de valor compartido. Pero éste no fue concebido como tal por Nestlé, sino que fue el resultado de establecer una estrategia competitiva que requería un determinado tipo de café, que solo mediante el trabajo conjunto con los productores adecuados, podía conseguir. A posteriori, es relativamente fácil, englobar ciertos hechos bajo una teoría que no estuvo en el origen de estos, lo cual no invalida las lecciones que nos proporciona, de cómo el valor creado por Nestlé para sus proveedores, contribuyo a mejorar su posición competitiva.

Hay pues una diferencia entre mostrar a posteriori un ejemplo, y establecer desde un principio la metodología adecuada, en cada caso, para esa creación de Valor Compartido, que es la base del StakeHolder Capitalism.

Siendo cierto desde mi experiencia, que la creación de Valor Compartido comporta ventajas competitivas a las empresas, y por tanto que es aconsejable su implantación, es necesario dar un paso que vaya más allá de la formulación de buenos deseos, para incorporar la mentalidad y la metodología que permita gestionar simultáneamente los parámetros financieros y la creación de valor para nuestros clientes, y demás StakeHolders de cada empresa.

Una mentalidad y metodología, que implique no solo a las grandes corporaciones, sino a los cientos de miles de empresas de cualquier tamaño, que pueden con ello incrementar sus resultados económicos.

Adicionalmente, cabe considerar como aplicar esta mentalidad y metodología, a la gestión de las Organizaciones sin Ánimos de Lucro (ONGs), e incluso en la gestión de gobiernos, tanto a nivel municipal como federal o nacional.

Abro el debate, con el compromiso de abordar, en próximos artículos, como llevar adelante, en términos prácticos, esta filosofía a la gestión estratégica y operativa diaria de las organizaciones.

