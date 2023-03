Criptos estables: ¿solución o más problemas? 

Dentro del universo de criptomonedas -unas 10.000-, existe un grupo que ha recibido más atención. Son las stable coins o criptos estables. Estas monedas -en torno a 200- tienen el atractivo de estar diseñadas para mantener su valor con respecto a una referencia estable, en la mayoría de los casos el dólar estadounidense. Hay dos tipos de criptos estables, las que mantienen reservas en dólares como colateral, y las algorítmicas, que usan arbitrajistas automáticos cada vez que el valor de la moneda se desvía de la paridad -un ejemplo de estas últimas es TerraUSD, que colapsó hace unos meses-. En este artículo nos centramos en el primer tipo, donde la empresa emisora mantiene reservas en activos en dólares, y emite criptos estables hasta llegar a 1 dólar por cripto estable emitida. Es por ello que están en principio cubiertas para mantener la valoración 1 a 1 en caso de ventas de la cripto estable. Las tres criptos estables más importantes, en la actualidad, son Tether, USD Coin, y Binance USD.

Una ventaja relevante de estas monedas es el hecho de que transaccionan en las nuevas plataformas tecnológicas globales en las que operan todas las criptomonedas, con el potencial de favorecer el intercambio rápido y eficiente. A nivel macro-financiero internacional, estas monedas tendrían un atractivo adicional: la posibilidad de ser usadas como moneda estable en países que tradicionalmente han tenido monedas débiles, volátiles y políticas monetarias erráticas. De ser implantadas con éxito, indudablemente se favorecería el comercio, las finanzas y el desarrollo de estos países al eliminar la inflación que lastra el crecimiento para sus economías. Sería una solución privada a un problema generalizado de políticas públicas.

Dado este potencial, junto con el rápido desarrollo de las transacciones monetarias digitales, nuestra primera impresión de las cripto estables es la de encontrarnos ante un activo interesante. Estas monedas serían un nuevo activo financiero seguro, estable y que puede ser usado como moneda global, evitando así los cambios de monedas habituales en la economía internacional. Es más, uno de los problemas de las finanzas internacionales en los últimos años ha sido la escasez de activos seguros y estables, con lo que se estarían produciendo nuevos activos seguros en una era en la que escasean y en un nuevo entorno cripto-digital. A pesar de todo lo dicho hasta aquí, estas monedas se topan con una serie de inconvenientes que reducen su atractivo enormemente.

En primer lugar, los gobiernos y bancos centrales harán todo lo posible por frenar la adopción de criptos estables como moneda oficial, pues perderían el control de la moneda. Es por ello que los bancos centrales están investigando la puesta en marcha de monedas oficiales digitales, con las ventajas tecnológicas ya expuestas. También hay que tener en cuenta que si un banco central quisiera fijar una paridad con su moneda adoptarían un tipo de cambio fijo o, sencillamente, una dolarización. En este sentido, el caso de El Salvador es sumamente curioso, y desafortunado. Por una parte, lleva ya unos cuantos años dolarizado oficialmente, pero desde hace un par de años ha adoptado adicionalmente como oficial una cripto variable, el Bitcoin, con los resultados desastrosos que ya conocemos.

En segundo lugar, las criptos estables se generan a través de una titulización de colateral seguro, tales como letras del tesoro o papel comercial a corto plazo. Este proceso de titulización es bien conocido en el mundo financiero; la diferencia en este caso es que la finalidad original de esta titulización es generar una moneda transaccional, y no un activo de inversión. En definitiva, se está creando una demanda todavía mayor de estos activos seguros -para usar como colateral de las criptos estables- sin aumentar su oferta. La proliferación de criptos estables, por tanto, generaría en tiempos normales tanto un mayor precio como una mayor escasez de activos seguros, que se suma a la ya existente.

En tercer lugar, en un entorno de plataformas tecnológicas donde se funden los inversores y todo tipo de criptomonedas, las criptos estables se usan a menudo como colateral en préstamos para inversión en criptos variables, altamente especulativas. Esta conexión con las variables hace que sean demandadas, pero esto es potencialmente problemático. En particular, la volatilidad intrínseca de criptos variables, que las sitúa en posiciones extremadamente bajistas con cierta frecuencia. Asimismo, el mundo cripto está cada vez más correlacionado con la volatilidad de otros mercados, como el de acciones. Esto facilita la generación de burbujas en criptos variables. Además, ante subidas de tipos de interés, se podría reducir la demanda de estables, hasta el punto de que los inversores podrían demandar las reservas de letras del tesoro a cambio de estas criptos estables, reduciendo su valor.

En realidad, las empresas emisoras de criptos estables desarrollan una actividad muy similar a la de bancos comerciales que históricamente han emitido monedas, títulos o certificados contra sus préstamos o sus activos financieros. Más allá del éxito o no de aquellas experiencias, todos podemos estar de acuerdo en que este tipo de actividad está sujeto a posibles pánicos financieros y por tanto a ventas de activos y redención de las criptos estables. Ante esta venta de activos y, al mismo tiempo, ante una incapacidad de captar activos seguros en los mercados, los emisores de criptos estables podrían colapsar y contribuir a una crisis de liquidez si llegaran a tener un tamaño relevante. Por ello nos parece que, al igual que los bancos comerciales, estos emisores deberían estar sujetos a una regulación financiera similar a los bancos y así poder afrontar problemas de solvencia y liquidez -esto, obviamente, disminuiría el atractivo de generar las criptos estables-. Es un problema similar al que tiene la banca en la sombra, industria que tendría que estar sometida a requisitos de solvencia y liquidez. Lo que está en juego aquí no es solo el sistema de criptos estables, sino salvaguardar el sistema financiero en su conjunto, intentando mejorar la resiliencia no solo de los bancos comerciales, sino de todo el conjunto de actores que intervienen.