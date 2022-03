Dadas las restricciones y la incapacidad o falta de voluntad, hasta ahora, de los miembros de la UE para llegar a un acuerdo sobre cualquier boicot total o parcial, la parte rusa probablemente confíe en que puede continuar vendiendo su energía a su mercado de gas natural este año. Sin embargo, el mensaje inequívoco que recibe Moscú de Bruselas es que, en algún momento, y a más tardar en 2030, la UE dejará por completo el gas ruso. Este objetivo estratégico bien podría sobrevivir al fin de las sanciones si se llegara a un acuerdo de paz en Ucrania.

Esto crea una situación interesante desde el punto de vista de la 'teoría de juegos': Rusia tiene incentivos para maximizar sus ganancias "mientras pueda", es decir, mientras la UE no tenga fuentes de suministro alternativas claras, y, por lo tanto, a Moscú le interesa tratar de subir los precios del gas tanto como sea posible sin cortar el suministro. Esto es posiblemente lo que está detrás de la demanda de Vladimir Putin la semana pasada de que las importaciones de gas de la UE desde Rusia se paguen en rublos.

Es cierto que la justificación económica inmediata de tal movimiento podría ser contrarrestar la depreciación de la moneda rusa ahora que el banco central ya no puede acceder a la mayor parte de su moneda fuerte. De hecho, los distribuidores de la UE, para pagar su gas, tendrían que vender moneda fuerte a los tenedores de rublos, en su mayoría entidades rusas. Políticamente, esto podría incentivar a la UE a relajar algunas de las sanciones para poder realizar transacciones con más entidades rusas en su búsqueda de rublos.

Desde un punto de vista práctico, lo que importa para Rusia es poder seguir comprando bienes del resto del mundo, para lo que necesita divisas. Desde el 28 de febrero, las entidades rusas se han visto obligadas a vender en el mercado interno el 80% de su ingreso de divisas. La demanda del presidente ruso entonces no cambiaría mucho técnicamente. En la configuración actual, los compradores de la UE pagan en euros y dólares, que luego se vuelven a vender a la fuerza en rublos en el mercado ruso.

Si la UE cumpliera con la demanda de Putin, los compradores de gas de la UE tendrían que comprar rublos en moneda fuerte, que luego se volverían a vender en divisa rusa. Por lo tanto, la moneda fuerte aún entraría en Rusia y podría usarse para comprar bienes del resto del mundo. Sin embargo, una diferencia podría ser que, en el sistema actual, pudiera ser más fácil para las entidades rusas a las que se les paga en euros y dólares para mantener esta moneda fuerte fuera de Rusia y eludir la obligación de venderla internamente. En cualquier caso, el rublo se recuperó después de esa declaración de Putin, aunque debemos tener cuidado de no ir más allá.

En nuestra opinión, en contraposición, apuntalar el rublo es un objetivo secundario para Moscú con este movimiento. El primero es recrear las preocupaciones sobre la continuación del suministro de gas para elevar los precios del mercado. Hasta ahora, en esta guerra, las partes interesadas han operado bajo un "acuerdo implícito" en el que los gobiernos europeos no contemplarían boicotear el gas ruso, a pesar de la presión de la opinión pública, y los rusos no contemplarían cortar el acceso al suministro de la UE. La solicitud de Putin de una nueva denominación de los contratos obliga a los estados miembros a tomar decisiones, ya sea para cumplir o no, y correr el riesgo de perder el acceso. Los precios de la gasolina volvieron a subir tras el anuncio de Putin, aunque se mantienen significativamente por debajo del máximo de hace 2 semanas.

Todo esto podría ser un movimiento táctico inteligente por parte de Moscú, pero en última instancia, Rusia se enfrenta al mismo dilema que antes. Uno tras otro, los jefes de estado y de gobierno de la UE han estado señalando su oposición a una redenominación monetaria de los contratos de gas. Si esta posición persiste, lo que creemos que es probable, la pelota estaría nuevamente en el campo de Moscú, y Vladimir Putin tendría que decidir si corta el acceso o no. En repetidas ocasiones hemos sostenido la opinión de que esto probablemente determinaría si la UE se embarca en una recesión adecuada en 2022 o no, pero las consecuencias para una economía rusa ya frágil serían mucho más devastadoras.

El coste para Rusia de la guerra en Ucrania se está acumulando rápidamente incluso más allá del ámbito económico. Incluso si el progreso en la respuesta interna de la UE a las consecuencias económicas de la crisis es lento, es innegable que la unidad de la OTAN ha mejorado y renovado su atracción por Finlandia y Suecia. El apoyo de China puede ser más vacilante de lo que esperaba Putin después de su reunión con Xi a principios de febrero. Militarmente, aunque Rusia parece estar reduciendo sus ambiciones en Ucrania para centrarse en Donbas, la necesidad de desviar tropas a esta guerra ya puede estar reduciendo la influencia de Rusia en otras áreas clave de sus fronteras.

Con todo ello, el mercado puede reaccionar positivamente esta semana ante la sensación de que la posición de Rusia puede estar debilitándose, reduciendo la posibilidad de una escalada y posiblemente esperando algún progreso de las nuevas conversaciones en Turquía entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, seguimos pensando que los inversores pueden subestimar colectivamente la dificultad de llevar la guerra de Ucrania a una resolución adecuada rápidamente y el potencial de más estallidos en el frente energético por delante.