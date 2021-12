Tres grandes riesgos para empezar 2022

Lamentablemente no podemos cerrar el año sin volver a examinar las consecuencias de la pandemia. Al menos ahora tenemos bastante visibilidad de la actitud de los grandes bancos centrales hacia 2022. Pero últimamente han surgido nuevas fuentes de incertidumbre y bien podrían desencadenar una volatilidad significativa del mercado a principios del próximo año. Por eso, tenemos en nuestro radar tres riesgos que creemos que pueden ocasionar turbulencias.

Riesgo n. ° 1: interrupción en el lado de la oferta en China

La reciente decisión del Banco Popular de China de flexibilizar la política monetaria fue tranquilizadora, en el sentido de que Pekín expresa su determinación de poner un suelo a la actual desaceleración de la demanda del gigante asiático, lo cual es una buena noticia para el PIB mundial. Sin embargo, una preocupación clave para nosotros está más en el lado de la oferta china. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la política de “cero covid”, que implica restricciones de movilidad muy severas en las ciudades donde se encuentran los clusters. Según los estándares occidentales, el número reciente de casos en China es extremadamente bajo, a pesar de que el recuento del 17 de diciembre (125) fue el más alto desde agosto. Con todo, dada la capacidad de ómicron de propagarse muy rápido y la calidad generalmente más baja de las vacunas utilizadas en China, la continuación de la misma estrategia sanitaria podría tener un impacto muy significativo en la capacidad productiva de China. Esto sería difícil de manejar para los países extranjeros, en particular la UE y Estados Unidos, que se han vuelto aún más dependientes de él desde el inicio de la pandemia, lo que alimenta nuevas fuerzas "estanflacionarias".

Riesgo n. ° 2: crisis de Ucrania (dolor mutuo garantizado)

Evitar el anclaje de Ucrania a Occidente a través de la UE y / o la OTAN es un principio clave del enfoque de "profundidad estratégica" de Rusia. Occidente ha sido claro, y hasta ahora, ha estado unido sobre la magnitud de las sanciones económicas a las que se enfrentaría Rusia en caso de una acción militar más al oeste en Ucrania. La llegada de los Verdes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania solidifica la determinación comunitaria al respecto. Es probable que el primer efecto de sanciones más duras por parte de la UE fuera otro aumento de los precios del gas, que llegaría en un momento delicado para el poder adquisitivo.

Al mismo tiempo, desde un punto de vista puramente financiero, la capacidad de Rusia para hacer frente a las sanciones occidentales parece bastante alta: las reservas ahora superan su deuda externa. No obstante, estas reservas serían de uso limitado si Occidente recortara el acceso de los bancos rusos a SWIFT, el sistema de pago transnacional dominante. Las transacciones con el resto del mundo, y algunas internas también, se verían severamente restringidas, con un potencial efecto en cadena sobre la estabilidad política en Rusia, donde la clase media está cada vez más descontenta y probablemente se resentiría de ser técnicamente incapaz de comprar productos extranjeros.

En este sentido, las conclusiones de la última reunión de alto nivel entre los gobiernos de China y Rusia la semana pasada mencionaron el “desarrollo de estructuras financieras compartidas” y si Rusia pudiera "conectarse" al gran marco de transacciones financieras de China, esto supondría un paso más en el establecimiento de dos sistemas financieros paralelos y competidores en la economía mundial.

Riesgo n. ° 3: inquietud política en Italia

Italia ha tenido un buen año 2021, beneficiándose del apoyo masivo del Banco Central Europeo (BCE), materializado en la medida en que el PEPP se ha desviado de la clave de capital en el caso del mercado de bonos italiano, y aprovechando al máximo el marco de la próxima generación de la UE. La capacidad de Draghi para reunir una mayoría parlamentaria para apoyar un paquete convincente de inversiones y reformas está demostrando ser clave para apuntalar este apoyo institucional y mantener a los inversores privados a bordo. Por tanto, no es de extrañar que la posibilidad de que Mario Draghi deje su actual trabajo para convertirse en presidente de la República esté generando cierto nerviosismo.

El 4 de enero, se iniciará el proceso de elección de un nuevo presidente, un asunto complejo en manos de unos 1.000 parlamentarios y representantes regionales. Curiosamente, no tienen que votar por candidatos declarados, sino que pueden hacerlo por cualquiera. Las tres primeras rondas requieren una mayoría de dos tercios, reducida a mayoría simple a partir de la cuarta ronda. La prensa italiana ha mencionado a decenas de candidatos potenciales. Draghi no se ha declarado oficialmente…. Pero tampoco se ha descartado públicamente, como han hecho algunos ex pesos pesados de la política. El político más destacado que se ha postulado es Silvio Berlusconi, aunque llegaría a los 92 años al finalizar el mandato. Aunque cuenta con el apoyo de su propio partido y de la Lega, a estas alturas probablemente no conseguiría una mayoría.

La razón principal por la que Draghi se presentaría a presidente, un papel ceremonial la mayor parte del tiempo, pero crucial en tiempos de crisis política, es que, si no lo hace ahora, perdería esta oportunidad durante 7 años (tiene 74 años). Una opción sería pedirle al actual presidente Mattarella que se postule para un segundo mandato, para servir solo hasta después de las elecciones generales de 2023, permitiendo así que Draghi le suceda. La esperanza es que después de estas elecciones generales pueda surgir una mayoría funcional que apoye a un gobierno "político" en lugar de uno "técnico", lo que le permitirá al ex presidente del BCE salir de la arena política cotidiana. Hay un precedente de un presidente (Napolitano) finalmente persuadido para postularse nuevamente, ya que la quinta ronda no logró generar una mayoría. Desde el punto de vista del mercado, probablemente esta sea la mejor opción, pero el camino para llegar hasta allí puede ser sinuoso.