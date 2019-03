Directiva de derechos de autor: una normativa contra los consumidores

La decisión del Parlamento Europeo sobre la directiva de derechos de autor tendrá enorme importancia para los consumidores. A juicio de OCU, la propuesta tendrá un impacto muy negativo en las actividades diarias de los consumidores, ya que los usuarios que generen y carguen contenido en internet, como vídeos, música e imágenes que pueden contener material protegido por derechos de autor, correrán el riesgo de que estos sean potencialmente bloqueados por las plataformas. Sencillamente su aprobación pone en riesgo la libertad de expresión y de acceso a la información.

Desde OCU consideramos necesaria y conveniente la reforma de los derechos de autor con el objetivo de garantizar una remuneración justa para los artistas y creadores. Sin embargo, tal y como se ha redactado el famoso artículo 13, entendemos que no resolverá los problemas del actual sistema más bien todo lo contrario, generará un impacto negativo en los usuarios.

Y es que, tras su aprobación, las plataformas a las que los consumidores suben su contenido (Facebook, YouTube, Twitter…) tendrán que implementar, de manera virtual, mecanismos de filtrado automático para evitar que se cargue contenido con derechos de autor. Sin embargo, estas herramientas de filtrado automático no son capaces de distinguir entre el contenido que infringe los derechos de autor y el contenido legal. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que los videos legales no comerciales creados por los consumidores no puedan ser cargados. De nuevo se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

OCU, junto al resto de organizaciones europeas de consumidores integradas en la Oficina Europea de Consumidores (BEUC) ha pedido reiteradamente una reforma de las leyes de propiedad intelectual de la UE que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de los consumidores de la sociedad digitalizada de hoy en día. Entre otras cosas, introduciendo una excepción para los consumidores, de manera que el contenido generado por el usuario sin fines comerciales, no se considere una infracción de derechos de autor.

De lo contrario reiteramos nuestro rechazo a esta propuesta de directiva considerar que plantea medidas impracticables, además de sobre regular y vigilar los contenidos audiovisuales de los usuarios. Lejos de proporcionar más seguridad, las medidas que plantea esta nueva Directiva alejan a los consumidores del Mercado Único Digital, que pretende aprovechar las oportunidades de la tecnología, para imponer obligaciones y limitaciones que suponen una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de los usuarios