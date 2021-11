El tejido empresarial español lo componen esencialmente pymes, nos dice la realidad que reflejan los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las grandes empresas son el 0,17% del total y, siendo pocas, son aquellas de las que más oímos hablar acerca de la digitalización empresarial: Telefónica (Telefónica Tech), Cellnex Telecom, CaixaBank, El Corte Inglés, Fundación La Caixa y tantas otras más como Mapfre, Banco Santander, Inditex, Mercadona, BBVA, Melia Hotels International, Iberdrola y Naturgy. Se transforman digitalmente ellas y ejercen un 'efecto tractor' del resto de empresas, que son el 99,83% del total de firmas en España.

La economía española será digital cuando la gran mayoría de microempresas (menos de 10 empleados), pymes (10 a 249 empleados) y resto de empresas estén digitalizadas y Big Data, Robótica, 5G, Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), Conectividad, Cloud Computing, E-Commerce, Impresión 3D, Ciberseguridad sean tecnologías de la digitalización, que no solo usen las grandes empresas para ser más productivas, competitivas, eficaces y eficientes, sino que sus beneficios se extiendan al conjunto de la sociedad y todo el tejido empresarial español

Por tanto, antes de hablar de digitalización empresarial en España, hoy, es esencial primero saber de qué 'universo empresarial' estamos hablando, cuando decimos que, según el INE, el 99,83% de nuestras empresas son pymes: un porcentaje que marca el predominio de las microempresas (0 a 9 empleados) que constituyen el 94% de las empresas del sector privado a octubre del 2021, con un total de 3.417.000 compañías.

Por sectores, el tipo de empresa en el sector servicios sigue siendo predominante, con un 74% del total de las firmas (porcentaje que se ha mantenido estable durante la última década). En el cómputo estatal, a mucha distancia aparece el sector de la construcción, con un 11%, lo que suponen 324.000 empresas, seguido del sector agrario (9%) y el de la industria (6%).

Tras esta breve introducción, veamos qué nos dice el INE, con datos de un estudio realizado por Advice Strategic Consultants, acerca del uso de las tecnologías de la digitalización por parte de nuestras empresas en el período de la pandemia 2020/2021, que, también en esto, supone un antes y un después.

Lo más básico es la infraestructura: personal que usa ordenadores conectados a internet con fines empresariales. El 65,7% de los empleados en empresas con 10 o más trabajadores usan ordenadores confines empresariales en el primer trimestre de 2021. Por su parte, el 59,4% utiliza ordenadores con conexión a Internet.

Dos de cada tres empresas con conexión a internet usan redes sociales, 3,6 puntos más que el año anterior. Por su parte, la característica que más ha aumentado en el último año es la compra de servicios en la nube (cloud / cloud computing). En concreto, ha subido 4,2 puntos, hasta el 32,4%. Por su parte, el 80,2% de las empresas con conexión a internet usan firma digital, 2,3 puntos menos que en el mismo periodo de 2020 si lo comparamos con el año en curso.

Nadie nace sabiendo y la formación es esencial

El 16,4% de las empresas emplean a especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 2021. Este porcentaje es 2 puntos inferior al del mismo periodo del año anterior. El porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC baja dos décimas y se sitúa en el 5,7%. Aunque hay un apunte importante: no es así en todos los sectores. Por ejemplo, en distribución /retail, más del 50% de las microempresas tienen mujeres especialistas en las tecnologías de la digitalización para formar al resto del personal, resolver problemas, etc.

Otras tecnologías de la digitalización en las empresas

De las otras tecnologías estudiadas, las más utilizadas son el uso de herramientas para gestionar la información dentro de la empresa (ERP = Enterprise Resource Planning) y las que gestionan la información de clientes (CRM = Customer Relationship Management), con un 51,7% y 41,8% de empresas, respectivamente. Ambas se han incrementado en 6,3 puntos respecto a la anterior edición en la que se midieron, en los años de relativa bonanza económica previa a la pandemia, en 2018/2019.

Por otro lado, el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) es la tecnología cuyo uso más se ha incrementado (10,9 puntos). Ahora lo utilizan el 27,7% de las empresas. Empresas que realizaron análisis de Big Data se sitúa en el 11,1% y, por último, la Inteligencia Artificial (IA) es utilizada por el 8,3% de las empresas. Es importante notar que, versus tantos estudios que nos dicen que estas tecnologías están siendo muy utilizadas por las empresas españolas, en realidad nos encontramos con que esos informe son herramientas de marketing, de generación de demanda comunicadas a los medios, pero que no tienen ningún rigor estadístico. Más abajo, el lector de El Confidencial Digital podrá ver, como siempre en nuestro caso, que hay una “Ficha Técnica”, que explica la metodología, la muestra, criterios estadísticos de segmentación, tamaño de empresa, número de empleados, facturación, comunidad autónoma, tamaño de hábitat, etc. Son 26.000 entrevistas a empresas con un índice de representatividad estadística del 98,08% y un margen de error del +-1,2%. Por tanto, no es lo mismo decir que el 83% de las empresas españolas utilizan Inteligencia Artificial a decir el dato real actual: 8,3%...

El teletrabajo ha sido una de las modas -formas de trabajar- de las que más hemos oído hablar durante la pandemia, a veces sin criterio: el trabajador del campo no puede teletrabajar. Las empresas españolas que permiten el teletrabajo, conforme a su número de empleados es el siguiente: el total son el 50,6%. Las empresas de 10 a 49 empresas, un 46%; empresas de 50 a 249 empleados, 72%. Y, por último, la gran empresa (más de 250 empleados), que permite (pero no obliga) el teletrabajo, alcanza el 85,5% del total de grandes empresas: es decir, casi todas, puesto que no llegan a 4.000.

Uso de las TIC por comunidades autónomas: hay diferencias

Las empresas de 10 o más empleados ubicadas en Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco presentan las mayores intensidades en el uso de las TIC y las tecnologías de la digitalización en el primer semestre de 2021. Seguirían Valencia y Andalucía. En cambio, en el extremo opuesto, las empresas de las comunidades autónomas de Extremadura, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla tienen los menores porcentajes de penetración de las TIC y la digitalización en sus empresas. Hay que constatar que la pandemia no ha tenido nada que ver con esas diferencias entre comunidades porque, hace diez años, nuestros estudios y el INE, mostraban una realidad similar.

Ventas mediante el cacareado comercio electrónico

El 26,9% de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico en el año 2020 y 2021. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó los 275.398 millones de euros, con una disminución del 10,4% respecto a 2019/2018, antes de la pandemia. Más empresas han usado el comercio electrónico en 2020 y 2021, pero el volumen total de ventas fue inferior al previo a la pandemia.

Compras mediante comercio electrónico

El 32,3% de las empresas con 10 o más empleados realizaron compras mediante comercio electrónico en 2020/2021. El volumen total de los pedidos de bienes y servicios fue de 222.011 millones de euros, con una disminución del 14,7%. Las compras a través de comercio electrónico representaron el 22,7% de las compras totales de las empresas de 10 o más empleados, frente al 23,5% del año anterior.

Acabamos con la nota metodológica:

La Encuesta sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico en las empresas tiene como principal objetivo obtener los datos necesarios que permitan medir el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas de los países miembros de la Unión Europea.

Siguiendo las recomendaciones metodológicas de Eurostat, la encuesta tiene un doble ámbito temporal; las variables sobre uso de TIC hacen referencia al primer trimestre del año en el que se realiza la encuesta, mientras que la información general de la empresa, el comercio electrónico y la formación en TIC, se refieren al año anterior.

Tipo de encuesta: continua de periodicidad anual.

Ámbito poblacional: empresas que pertenecen a las secciones C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N y el grupo 95.1 según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional.

Periodo de referencia de los resultados: las variables sobre uso de TIC hacen referencia al primer trimestre del año en el que se realiza la encuesta, mientras que la información general de la empresa, el comercio electrónico y la formación en TIC, se refieren al año anterior.

Periodo de referencia de la información: primer trimestre del año en el que se realiza la encuesta.

Tamaño muestral: variables según año. Para empresas de 10 o más empleados: alrededor de 15.000 empresas y para las de menos de 10 empleados: alrededor de 11.000 empresas. Total empresas entrevistadas: 26.000.

Tipo de muestreo: muestreo estratificado por tamaño de empresa, actividad económica y comunidad autónoma.

Método de recogida: multicanal: por Internet (CAWI) y correo ordinario.