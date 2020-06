Acta del Consejo de Ministros visto por el ojo de la cerradura. 

(Sala del Consejo de Ministros. Los 22 miembros del Gobierno observan un recogido silencio a la espera de que el presidente haga su aparición. Pablo Iglesias se remueve inquieto en su poltrona. Se abren los portones de par en par y entra Pedro Sánchez con gran empaque escénico. Los ministros no pueden reprimir un aplauso espontáneo; la emoción caldea el ambiente)

Pedro Sánchez: ¡¡Vamos ganando. Saldremos más fuertes!! Tengo que felicitar al ministro de Sanidad por haber devuelto a la vida a dos mil fallecidos. Ahora necesito otra prórroga más del Estado de Alarma y lo dejamos niquelado. He conseguido que España sea el único país del mundo donde la gente resucita por coronavirus.

Salvador Illa: Muchas gracias hospitalario presidente, en quince días más de confinamiento ponemos el contador de muertos a cero y que luego lo explique Don Simón con su pico de oro.

María Jesús Montero: Como portavoz del Gobierno reclamo para mí ese título de pico de oro…

Pedro Sánchez: Estoy de acuerdo, si a Pablo Iglesias no le parece mal

Pablo Iglesias: Mira presidente/me lo dice mucha gente/tengo el pico más caliente/y ahora estoy al frente

Pedro Sánchez: Volvamos a lo importante, hay que perpetuar el Estado de Alarma. Vicepresidenta Calvo, informe

Carmen Calvo: Hasta hoy no me había fijado presidente de que estás en la misma línea que los grandes líderes de la historia… (aplausos) Bien, el éxito está asegurado. El PNV nos da su voto a cambio de algunas transferencias sin importancia: que Rafa Nadal sea vasco, 300 días de sol al año en el mismo Bilbao, todos los cuadros del Museo del Prado que tengan boina y que el arrastre de piedras con vacas sustituya a los toros en toda España.

Irene Montero: Jó, qué superdrástico, tía

Pablo Iglesias: Inteligente observación de la ministra de Igualdad

Pedro Sánchez: Aceptado. ¿Y Bildu, qué ha pedido ahora?

Carmen Calvo: El desmantelamiento de la Administración Trump en 24 horas…

Pedro Sánchez: Ok, que lo firme Adriana Lastra por triplicado…

Nadia Calviño: Perdone la interrupción, ¿debo informar a Bruselas?

Pedro Sánchez: Es igual, no se van a creer nada. ¿Qué pasa con Ciudadanos?

Carmen Calvo: Han prometido votar a favor si los reconocemos como Pagafantas oficial del Reino con derecho a roce.

Pedro Sánchez: ¡Son insaciables! Me preocupa ERC. ¿Le habéis mejorado el rancho a Junqueras?

Salvador Illa: Han vuelto a nuestros brazos. A cambio nos han pedido ampliar la inmersión lingüística hasta Algeciras, las próximas 15 Ligas para el Barça y barra libre en todas las discotecas españolas al que lleve una estelada. No veo motivo de alarma.

Pablo Iglesias: Seamos indulgentes/ me lo dice mucha gente/ Todos a la calle/ y Junqueras presidente

Irene Montero: Qué superbien, tía, jó!

Pedro Sánchez: Pasemos al segundo punto. Purga en la Guardia Civil

Pablo Iglesias: ¡Cómo me emociona hasta las lágrimas!

Rodríguez Uribes: ¿Puedo intervenir?

Pedro Sánchez: ¿Y usted quién es?

Rodríguez Uribes: El ministro de Cultura y Deporte. Sólo quería recitar el Romancero Gitano para animar a Marlaska…

Marlaska: Ya me he puesto las pilas, presi. Propongo destituir por pérdida de confianza al Duque de Ahumada con efectos retroactivos y nombrar a otro fundador con el doble de sueldo. Diremos que se trata de una reestructuración de equipos habitual o que se ha jubilado, ya veré que trola se me ocurre. También propongo trasladar el Día de la Guardia Civil al 9M, a ver si se les pega algo del día anterior.

Irene Montero: Qué superfuerte, jó tía, mazo peña muac, muac…

Carolina Darias: Me adhiero a esa profunda reflexión

Pedro Sánchez: ¿Es usted del Gobierno? ¿Por qué hay aquí tanta gente que no conozco?

Carolina Darías: Yo soy la ministra de Política Territorial…

Pedro Sánchez: ¿Esto lo saben el PNV y ERC? Mejor sigue así, escondida.

Alberto Garzón: Yo soy el ministro de Consumo, ¿a qué sí Pablo?

Pedro Duque: En cuanto aterrice te diré de qué soy ministro, algo que tiene que ver con una vacuna…

Manuel Castells: ¿Es aquí donde dan la pasta de las becas, escolti?...

José Luis Ábalos: (Susurra al oído a Margarita Robles): Estoy por subirme al próximo avión venezolano y no bajarme en diez años. No puede ser peor que esto. Delcy, llévame…

Isabel Celáa: Yo quisiera…

Todos: ¡¡¡Cállate!!!

Irene Montero: Jó, qué superbronca, tía

José Luis Escrivá: ¿Cuándo presento el Ingreso Mínimo Vital?...

Pablo Iglesias: Estando yo presente/me lo dice mucha gente/soy el competente/¿no es cierto presidente?

Pedro Sánchez: Claro, claro…

Pablo Iglesias: Como Castro en Cuba libre/y Hugo Chaves en Caracas/ yo quiero ser aquí/ el gestor de la matraca/ Tú dices Ingreso Mínimo Vital/ yo digo Ingresas si Me Votas/ Así que cierra el pico/ y no me piques/ que te mando al Echenique

Yolanda Díaz: Quisiera explicaros lo último de los ERTEs, no sé si me explico…

Todos: ¿¿¿Podemos ir al baño???

María Jesús Montero: ¿Y todo esto cómo lo cuento yo ahora en la Rueda de Prensa?

Pedro Sánchez: Como siempre, Chiki, como siempre, no sea que se te entienda. Se levanta la sesión. ¿Te parece bien, Pablo?

(El presidente del Gobierno abandona la sala con porte de estatua ecuestre mientras musita entre dientes: ¡Qué pandilla de embusteros! Si lo sabré yo).