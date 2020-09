Habrá Presupuestos sanchistas para cuarenta meses y un día

Hubo un tiempo en que el PSOE abría el curso político tirándose a los montes de León y en Rodiezmo se abrazaba a enardecidos mineros que cantaban la Internacional puño en alto. De aquello ya no queda nada, ni los mineros ni el PSOE ni los himnos redentores. En su lugar, el sanchismo rampante ha trasladado el escenario a los mullidos salones de Madrid donde se prodiga con el rico empresariado que en vez de cerrar el puño abre la mano. Ayer, la izquierda reivindicaba al descamisado; hoy, sólo habla de dinero, de montañas de dinero europeo a repartir, mientras la rancia guardia comunista se camufla de personal de servicio y departe obsequiosa con el Ibex 35.

La muy estudiada puesta en escena de Casa de América, en la que hasta las canas de Pedro Sánchez estaban pulcramente iluminadas, tenía el propósito principal de trasladar a Bruselas la imagen de un gobierno socialdemócrata responsable que concita la confianza de los grandes empresarios, maneja a su antojo a los sindicatos y tiene domesticado a su socio de extrema izquierda. Aunque sea el peor gobierno de Europa en gestionar la pandemia, Sánchez pretende transmitir certidumbre sobre el destino de los 140.000 millones concedidos a España. Con el aval de la cúpula empresarial, ávida de participar en la piñata; con la conflictividad social anestesiada gracias a unos sindicatos también ansiosos de su parte del pastel, y con un neocomunismo reducido a mascota, ¿quién le podrá negar a Sánchez el maná europeo? Nadie, ni siquiera el club de los frugales.

Más aún, cuando logre aprobar sus primeros Presupuestos gracias al apoyo de Ciudadanos, cuya entrega a la causa sanchista resulta tan apasionada como visceral fue la oposición de Rivera. Entre arrimar el hombro y llegar ya arrimada hay una enorme fosa que lo engulle todo. Caben pocas dudas de que el presidente del Gobierno tiene ya amarrada la mayoría necesaria para ello. No por méritos propios, sino por carencias ajenas. La fortaleza de Sánchez no procede de sí mismo, sino de la debilidad de los demás. Débiles son Cs y Podemos, condenados a girar como satélites entonto al rey sol y cuyas perspectivas electorales son catastróficas. Debilitado está el PP por la consolidación de Vox, lo que hace del centroderecha una poderosa fuerza ineficaz. La suma de todas estas debilidades ajenas hace casi inexpugnable al sanchismo y le garantiza culminar la legislatura con arrogancia. Se lo dijo bien clarito a los empresarios: perded toda esperanza de que rompa con Podemos, él es mi coartada y… la vuestra. Con varios procesos judiciales en contra, el crédito social hundido y contagiado ya del síndrome de la Moncloa, Pablo Iglesias es el socio ideal de Sánchez.

Hace un año, cuando se abrazaron como dos boxeadores extenuados en el último asalto, la pandemia aún no había asomado el hocico, nadie barruntaba un confinamiento medieval, no habían muerto 50.000 españoles por la peste, la economía no estaba en la UCI, había un millón de parados menos y, sobre todo, al Gobierno no le había tocado el Euromillón, que para cobrarlo hay que presentar en Bruselas el certificado de buena conducta. En aquel extravagante mes de noviembre unos prometieron la redención final del proletariado y otros abundantes ríos de leche y miel, promesas que hoy son hojarasca a merced del viento otoñal.

Aquel contrato abrochado a cuatro brazos es papel mojado. Así que déjame a mí los Presupuestos, Pablo, y tú te encargas de eso que Cayetana llama la batalla cultural, ya sabes caña a la Monarquía, más memoria histórica de la nuestra, mucho feminismo, algunas caridades para las colas del hambre y, sobre todo, mucho relato. Tú mete bulla, pero no la cuchara, tú haces de rottweiler progre y yo tranquilizo a las visitas. Hay mucha pasta esperando, también para vosotros Pablo, y conviene guardar las formas. Tú verás, o firmas y llegamos abrazados a 2023 o vamos a elecciones y despareces por el desagüe. Del lío judicial no te preocupes, ya se arreglará.

Todo lo demás son y serán grandes teatralizaciones televisadas a toda España con un Sánchez arropado por tirios y troyanos como el hombre providencial que sobrevuela las disputas, mientras el dedo acusador de los medios adictos apunta a Pablo Casado por no rendirle pleitesía con la excusa de la “unidad”. Nunca nadie con tan pocos diputados pudo tanto.