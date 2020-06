Pedir perdón y rendir cuentas por el desastre de los geriátricos. 

Cientos de querellas se acumulan ya en los juzgados por la desastrosa gestión de los geriátricos durante la pandemia, que arroja el dantesco balance de veinte mil muertes, muchas de ellas en condiciones infames. Las familias golpeadas por la tragedia no se resignan al silencio ni a la fatalidad: buscan justicia, sí, pero sobre todo quieren restituir la dignidad de unas vidas que fueron arrasadas como hojarasca, sin un solo lamento, confinadas en oscura soledad y despachadas finalmente como simple mercancía estadística.

Tal vez se espera de los tribunales más de lo que pueden dar, pero ¿a quién acudir cuando los gobernantes se desentienden con toda clase de excusas y se arrojan unos a otros la vergüenza que no serían capaces de soportar a solas? Porque no se trata de tramitar un duelo impostado con la rutina del burócrata, como hizo tarde y mal el Gobierno de Pedro Sánchez, sino de levantar la bandera de la memoria allí donde se pretende que habite el olvido. Lo único cierto tras cien días de estado de alarma es que aquí pasó lo de siempre: hay 20.000 víctimas inocentes, pero ni un solo culpable.

Sin embargo, cada palo debe aguantar su vela, sobre todo las velas de los entierros que nunca pudieron celebrase. En este punto, una alargada sombra se proyecta tanto sobre los gobiernos autonómicos como sobre Moncloa. Los primeros tenían la competencia, pero la segunda tenía la potestad.

Para empezar, el Gobierno del mando único y del permanente estado de alarma que le otorgó a Pedro Sánchez la mayor concentración de poder de la historia democrática española, tiene la obligación de explicar por qué no utilizó el gigantesco arsenal legal y administrativo a su disposición para atajar la hecatombe que se abatía sobre las 5.500 residencias de ancianos.

No estará de más recordar el artículo 4 del decreto del estado de alarma: "Los ministros designados como autoridades competentes quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones que sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios en orden a la protección de personas, bienes y lugares"…. Más aún, "estas órdenes podrán adoptarse de oficio o a solicitud de las autoridades autonómicas y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno".

Es decir, el ministro Illa podría haber intervenido en los geriátricos por la vía rápida y sin oposición alguna de las autonomías. De hecho, en la Disposición Final Primera, el decreto ratifica "todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas con ocasión del coronavirus, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas".

Por eso ahora resultan indecentes actitudes carroñeras como la del vicepresidente segundo, que utiliza a los ancianos muertos como pitanza de su indigesto menú populista. Iglesias no sólo escamotea su responsabilidad como vicepresidente de Asuntos Sociales, con competencia directa en los geriátricos, a los que negó ayuda como denunció el presidente de la patronal del sector, sino que además se permite la obscenidad de señalar a la presidenta madrileña como culpable criminal, cuando sabe perfectamente que no es Madrid, sino las autonomías gobernadas por la izquierda las que encabezan el macabro ranking de mortandad en las residencias de mayores. ¿Acaso queda alguna duda de qué caverna mana la "madileñofobia" desatada en los últimos días? Aunque tampoco es menos indecente la declaración de Pedro Sánchez en su último 'Aló presidente' desaguando sobre los gobiernos autonómicos toda responsabilidad, como si el poder omnímodo del que disfrutó no le facultara para intervenir.

Naturalmente, las autonomías tampoco pueden rehuir su cuotaparte en la tragedia. Sus gobiernos, por encima del color político, ni previeron la embestida ni supieron reaccionar con contundencia ni acertaron con los protocolos adecuados ni reforzaron sus estructuras ni asistieron a un personal abandonado a su suerte. En suma, un desastre sin paliativos.

No estaría de más que, sin falsa modestia, unos y otros, autonomías y Sánchez-Iglesias, pidieran perdón a los miles de familias mutiladas en sus seres más queridos. Tal vez así, todos los demás estaríamos en condiciones de creerles cuando afirman que nunca más se volverá a repetir semejante devastación.

Es de todo punto necesario reformar y reforzar el sistema geriátrico español porque hay diez millones de jubilados que así lo exigen. Pero mientras aún ondean los crespones de la vergüenza, no parece que los gobernantes pidan perdón ni que rindan cuentas ni que cesen en su rufianismo político, sobre todo esa ultraizquierda guerracivilista que oculta su incompetencia bajo un populismo necrófilo.