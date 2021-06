La rana ya está en la olla y otras 12 recetas para cocinar los indultos

El Gobierno ha puesto la olla sobre el fuego y el agua ya está al baño maría. Con una cálida invitación, la rana ha saltado dentro y se deja arrullar con tibias palabras de balneario: convivencia, magnanimidad, reencuentro, comprensión, distensión, confianza, paz, paz, paz… El coro mediático ha puesto el guiso a fuego lento, no sea que la rana se asuste al adivinar su destino. Hay dos años largos por delante, que es el plazo que sanchistas y separatistas se han dado para que el potaje esté listo en la mesa del referéndum. Ambos cocineros esconden los ingredientes, pues cada cual tiene su receta. En todo caso, preparen sus estómagos para digerir el batracio. A modo de omeprazol se recetan aquí algunas píldoras digestivas con efectos secundarios.

1.- Los separatistas han pasado de no cumplir la Ley a no cumplir las sentencias. Han recorrido la misma distancia que separa al Estado de Derecho de un Estado de deshecho.

2.- Con el mismo argumentario del Gobierno para indultar a los sediciosos podrían salir de la cárcel hoy mismo casi todos los etarras, sobre todo porque lo justifica diciendo que cientos de miles de personas apoyan las opciones políticas de los condenados: también los votantes de Batasuna apoyaban y aún justifican a ETA. Es lógico que Otegi se sienta agraviado.

3.- Nueva redacción del artículo 14 de la Constitución: Todos los españoles son iguales ante la Ley excepto en la mitad de Cataluña.

4.- El Gobierno ha prohibido la regularización fiscal, pero indulta la malversación de dinero público, es decir la corrupción. Con el sanchismo sale más a cuenta robar la caja común que pagar impuestos con retraso. Ya lo advirtió Carmen Calvo: el dinero público no es de nadie.

5.- ¿Qué pasa ahora con el entramado sedicioso, compuesto por miles de funcionarios que malversaron el dinero "que no es de nadie" en financiar el golpe? Si indultas a los jefes, cómo no vas a indultar a los subordinados. El Gobierno sabe que nunca pagarán las multas, pues será la Generalidad, a la que le ha levantado el control de sus cuentas, la que con dinero de todos los españoles correrá con los embargos. Es lo que se llama la "impunidad del rebaño".

6.- Los empresarios catalanes están confusos con los conceptos “dentro” y "fuera". No quieren dentro a los condenados por sedición, pero tienen fuera sus empresas por culpa de que los primeros todavía no estaban dentro. Tal vez Barrio Sésamo pueda ayudarles.

7.- Es comprensible que los obispos catalanes aboguen por el perdón, cuestión nuclear del cristianismo, pero se han olvidado del dolor de los pecados y del propósito de enmienda. Vete y no lo vuelvas a hacer, dijo Jesús. Parece que la catequesis necesita un refuerzo.

8.- Todavía nadie del Consejo de Ministros ha explicado cómo una decisión que provoca el rechazo del 65 por ciento de los ciudadanos puede devolver la concordia en Cataluña. Seguramente Tezanos no tardará en esclarecer el misterio.

9.- Los sediciosos maltrataron y golpearon la Constitución el 1-O de 2017. El Rey salió en defensa de la maltratada, pero Sánchez acaba de retirar las penas porque en el fondo el maltratador es buen chico y la quiere, y además es lo mejor para rebajar la bronca en la familia, pelillos a la mar, quién no tiene un mal pronto… "Hermano, yo no sí te creo", dicen a coro los progres.

10.- Los golpistas no tenían razón, pero el Gobierno se la acaba de dar. En buena lógica Puigdemont reclama la suya, pues fugarse de la Justicia vengativa y revanchista es no sólo comprensible, sino necesario. No hay diferencia alguna entre sacar a Junqueras de la cárcel y no meter en ella a Puigdemont.

11.- Sánchez ha pasado de ser Pedro el Cruel ("Reitero: el acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento") a Pedro el Magnánimo ("Os pido magnanimidad y comprensión"). El título siguiente será Pedro el Destripador.

12.- Tras 50 años de terrorismo y 836 asesinatos, quien derrotó a ETA no fueron los pactos ni la magnanimidad, sino la decidida actuación de la Policía, de los jueces y del apoyo internacional. O sea, con el estricto cumplimiento de la Ley. Rodríguez Zapatero, precursor del sanchismo, despertó de la ensoñación negociadora cuando la T-4 saltó por los aires. Sánchez despertará de la suya cuando la rana salte de la olla.