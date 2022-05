Un pequeño pueblo suizo se ha convertido en el centro de debate mundial. Tras la crisis financiera de 2008 los líderes mundiales comenzaron a reunirse allí y a repensar el mundo. El foro se ha convertido en un cajón desastre en el que se llegan a solapar diez conferencias a la vez. Los periodistas son clave en este escenario para seleccionar lo relevante del foro y centrar el foco de los debates importantes.

Este año, cómo es lógico, la guerra de Ucrania ha centrado el debate. Se ha hablado mucho de Rusia y el incierto contexto geoestratégico. De los efectos de la guerra sobre la energía pero también sobre los alimentos. La crisis de inflación alimentos provocará un aumento significativo de la pobreza extrema mundial, especialmente en varios países africanos, centroamericanos y asiáticos. En el manual de Paul Samuelson con el que varias generaciones de economistas tuvimos la primera aproximación a esta compleja ciencia en la primera página te enfrentabas a un dilema de escasez: cañones o mantequilla.

Los países están desviando buena parte de su ayuda al desarrollo a Ucrania para donar armamento en una guerra que saben que van a perder y han reducido significativamente sus donaciones a los países que van a ser los grandes damnificados de esta maldita guerra, después por supuesto de la población ucraniana. La crisis alimenticia traerá hambrunas, conflictos bélicos y sociales y migraciones masivas a los países desarrollados.

En energía, España ha brillado en Davos con luz propia. Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola ha tenido la relevancia que merece la mayor eléctrica europea y la compañía del mundo que antes y mejor se ha adaptado al cambio climático y a la revolución energética en la que estamos inmersos. Ante el debate artificial de los grupos de presión energéticos que no se han sabido adaptar a la nueva realidad tecnológica el mensaje de Galán en Davos fue “más renovables”. Las renovables darán más seguridad energética a los países, reducirán el coste de la electricidad a los consumidores y las empresas y son la única solución para mitigar los efectos del cambio climático que estamos padeciendo ya.

Se esperan restricciones de gas en Europa. España hizo sus deberes y tiene capacidad excedentaria para traer gas por barco.

Pedro Sánchez se presentó en Davos hablando de microchips. España no tiene ninguna ventaja competitiva en microchips y lo único que vendemos es que le vamos a subvencionar la mitad de la inversión a Intel para hacer una fábrica en Barcelona. Además lo vamos a hacer con fondos financiados por todos los ciudadanos europeos y le damos la subvención a una empresa de California donde se va a desarrollar toda la tecnología. Cualquier Gobierno del mundo estaría orgulloso de tener una compañía como Iberdrola y un sector de renovables que es mucho más que Iberdrola líder mundial. Pero como dijo el Presidente en la última Cumbre Europea; España es una isla y una excepción. España es líder tecnológico e industrial en el sector eólico en el que se van a crear un millón de empleos en el mundo en la próxima década. ¿No tiene más sentido priorizar los fondos europeos a este sector que a los microchips?

Me ha sorprendido lo poco que se ha hablado en Davos de la crisis financiera en la que ya estamos inmersos. La reaparición de la inflación ha forzado a retirar precipitadamente sus estímulos monetarios, las bolsas están cayendo con fuerza, la burbuja tecnológica en EEUU ha pinchado, la de las criptomonedas también. Aún estamos lejos de niveles de 2008 tras la quiebra de Lehman, pero la restricción de crédito mundial ya se ha activado y muchos deudas tendrán problemas para refinanciarse. Eso incluye a países altamente endeudados, especialmente Grecia, Italia, Portugal y España.

En Alcalá de Henares esta pasada semana hemos tenido el congreso de la Asociación española de la Energía. Antes de que Davos tuviera sus primeros colonos en 1280, Alcalá había sido un asentamiento neolítico, ciudad íbera, romana, Complvtum, árabe a la que debe su nombre actual, ya había sido repoblada de nuevo por los cristianos y tenía una universidad cisterciense. En 1500, el Cardenal Cisneros gracias a la imprenta anticipó que ya no era necesario ir a escribir y leer a los monasterios de las montañas y creo el primer campus universitario por el que Alcalá es patrimonio de la Humanidad.

La facultad de económicas de Alcalá es un convento del siglo XVI y, siguiendo la tradición escolástica, en su Aula Magna sólo había académicos que piensan lo que dicen y dicen lo que piensan. Gonzalo escribano del Instituto Elcano con datos nos dijo la verdad. No se puede sustituir el petróleo ruso a corto plazo y tardaremos años en poder sustituir el gas ruso en centro Europa. Putin con su guerra salvaje en Ucrania hace muy difícil una negociación. Por lo tanto, la crisis energética estará con nosotros un tiempo.

China ha entrado en recesión por su crisis inmobiliaria y sus restricciones Covid cero y la demanda de gas y de materias primas está cayendo y sus precios deberían caer también. No caen por que los países y las empresas están recomponiendo inventarios, mayores que los de 2019, para prepararse para la invierno. Se esperan restricciones de gas en Europa. España hizo sus deberes y tiene capacidad excedentaria para traer gas por barco. Pero la presión de demanda será tan intensa el próximo invierno, especialmente si China acaba con sus restricciones Covid, que los precios del gas subirán con fuerza.

El escenario para este año y el próximo sigue siendo muy complicado. ¿Cuál es la solución? A corto plazo no cometer errores y repartir bien la carga de la subida de los precios de las materias primas importadas. Lamentablemente cada día está más lejos un acuerdo entre patronal y sindicatos que, igual que nuestra clase política, son incapaces de ponerse de acuerdo. A medio plazo la solución es la que recomendó Sánchez Galán en Davos: más renovables. La inversión en renovables en España es la más competitiva de Europa, pero tenemos la mayor tasa de deuda pública sobre PIB que tras la guerra de Cuba 1903. Por lo tanto, la inversión será privada o no será.

En ese escenario lo que ya enseñaban los escolásticos de Alcalá al Rey en el siglo XVI es que la inversión privada exige seguridad jurídica. Especialmente las plantas renovables que tardan muchos años en amortizar la inversión inicial. Diego Rodríguez, de la Universidad Complutense, nos expuso en Alcalá como España ha abusado de regular la electricidad por decreto con este gobierno y también con el gobierno anterior del PP. Eso deteriora la calidad de la regulación y aumenta la inseguridad jurídica.

El Gobierno acertó con la estrategia en su plan del clima que envió a Bruselas en 2021. Pero, el pasado verano la crisis energética les sacó de la ruta óptima y aún no han vuelto a encontrarla. Igual de preocupante es la oposición. En la peor crisis energética desde 1979, Núñez Feijóo no habla de energía y nadie sabe cuál es su plan para salir de esta crisis y, si tiene asesores, son como 'El fantasma de la ópera'. La presidenta de la Comunidad de Madrid no sabe que la inflación es simplemente la tasa de crecimiento del IPC. Y Podemos y Vox están a otros temas.

Generan mucha más confianza nuestras empresas y nuestra capacidad tecnológica industrial que nuestros políticos. Veremos.