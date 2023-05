Vivimos en medio de un torbellino político que deforma la percepción real de la vida pública. Pero esto no quita que en medio de este vaivén electoral, con demasiado ruido y demasiada demagogia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se empeñen en subir las apuestas y en convertirlas en un plebiscito con voto popular, más allá de que ambos líderes no se presentan a estas elecciones, sino que lo hacen por intermediación de sus colegas de partido. Los cuales ya tienen bastante lío con defender lo suyo, y ahora tienen que jugarse sus garbanzos con las bazas que deben asumir con la presencia insistente y, a veces, molesta de los respectivos presidentes de sus formaciones políticas.

A vote pronto, es Sánchez sobre todo, aunque Núñez Feijóo tampoco le hace ascos al envite, el que quiere mantener ese pulso directo sobre las espaldas de sus candidatos con el objetivo de derrotar a la derecha en medio de estas elecciones Autonómicas y Municipales, y que eso le sirva luego como banderín de enganche para las futuras elecciones generales que se convocarán previsiblemente en diciembre. De ahí que Sánchez esté tan presente en esta campaña ofreciendo todo tipo de “regalos” -el cine de los martes a dos euros-, pero siempre con el dinero de los contribuyentes que ven como el Gobierno se convierte en una tómbola para captar votos más que para ayudar a los que de verdad necesitan las ayudas. Habrá que comprobar también cómo se ajustan estos dispendios en los Presupuestos y en otras necesidades, si es que algún día el Ejecutivo se plantea reducir el enorme déficit público que tiene el Estado.

Parece más bien un juego de palabras pero es mucho más que eso: Feijóo y Sánchez no se juegan lo mismo el domingo 28 de mayo pero ambos se juegan mucho crédito de cara a su futuro político. Es cierto que los españoles votan distinto en unas autonómicas y municipales que en unas generales; en estas primeras nos afecta la proximidad y la cercanía de los presidentes y alcaldes de la región, en el otro caso el debate se polariza entre los dos candidatos más votados y sus respectivas ideas y planteamientos de Gobierno. Por mucho que se diga, hemos vuelto a una especie de bipartidismo con “muletas”, que exige que los dos grandes -PSOE y PP- tengan que buscar casi siempre apoyo electoral. Hay honrosas excepciones como en Andalucía y Galicia.

Esa necesidad de buscar socios en otros partidos es lo que dificulta a socialistas y populares a la hora de encontrar una paz social y una política más equilibrada. Los de la gaviota están abocados a pactar con Vox, que es la excusa perfecta para la extrema izquierda para denostar a sus antagonistas de la extrema derecha. Lo mismo sucede con el bautizado Gobierno Frankenstein de Sánchez. En un primer momento él mismo renegó de todos ellos: de Podemos, ERC, Bildu… al final rectificó y podía “dormir” sin problemas con esos mismos partidos que han sido un verdadero inconveniente para la gobernanza del país, con el lógico desgaste ante la opinión pública.

Desgaste que sigue siendo máximo estos días tras el anuncio de que los posetarras con delitos de sangre van en las listas electorales de Bildu, y con el Gobierno sin tener claro qué decir, salvo atacar a la oposición como eterna coartada de sus líos. Hasta que la presión social y las encuestas han obligado a los propios asesinos de ETA a desmarcarse de su candidatura, anunciando que si ganan rechazarán al cargo. Algo que está por ver. Una vez con el acta en la mano no es tan fácil evitar la tentación de seguir. Además, si son realmente sinceros pueden ejecutar ahora mismo su renuncia ante la Junta Electoral y no esperar a ver qué pasa en las urnas.

De todos modos, Bildu sigue siendo un serio contratiempo para las expectativas de Pedro Sánchez porque ellos mismos han focalizado la propia estrategia del partido vasco, y de paso ha recordado la táctica del PSOE de beneficiarse con pactos y apoyos de las decisiones de los políticos abertzale; a pesar de que la vicepresidenta Calviño negara lo evidente, cuando toda la prensa lo ha escrito y todos los ciudadanos lo han visto en los medios informativos. Quizá sea un problema de memoria, todo es posible en este Gobierno en el que hasta Nadia Calviño, mujer con cierto prestigio, apuesta fuerte por sobrevivir al precio que sea.

El objetivo de Núñez Feijóo es impactante y arriesgado, ya que él mismo ha reconocido que sólo se presentará a unas únicas elecciones, y si en las próximas generales no gana se retira. Ante esta disyuntiva, los comicios del 28-M se convierten en un importante termómetro de cara a sus esperanzas. Como hemos dicho antes, no es lo mismo una dura derrota para Sánchez que una para Feijóo, que es el aspirante y su combate definitivo será para finales de este año. Aunque evidentemente al presidente del PP le interesa que el resultado sople a su favor para ahuyentar los miedos.

Una de las bazas o apoyos electorales para el líder del PP está en la gran caída que se avecina en Ciudadanos, que obtuvo en su día cerca de dos millones de votos y que ahora estas papeletas pueden recaer casi íntegramente en el perfil moderado de Feijóo. La clave definitiva no la da tanto el número de votos que uno obtiene sino la posibilidad de gobernar con esos y otros votos, consiguiendo pactos. Ese es el reto de ambos candidatos. Está claro que Sánchez si gana en diciembre se apoyará de nuevo en ERC, Podemos, y el repentino “ofendido” Bildu, y lo que surja de la pelea definitiva de Sumar con la extrema izquierda; ya nadie puede esperar que exista otra posibilidad, de ahí que los pactos serán los que de verdad importen y decidan el futuro. Lo mismo sucederá en el PP y su más que obligada necesidad de pactar con Vox para gobernar.

Dicho todo esto, lo más lamentable de estos días ha sido ver cómo arrecia de nuevo el dolor de las víctimas y de los otros millones de víctimas que somos todos. Los asesinos se frotan las manos y sacan pecho mientras los damnificados bajan la cabeza para no molestar a los verdugos, que protestan y se molestan porque alguien les recuerda y les increpa por lo que hicieron no hace muchos años: asesinar a más de 850 seres humanos. Como dice un amigo que sabe de lo que habla, “ya no les basta con organizar homenajes a los asesinos, ahora quieren que esos mismos asesinos sean concejales de los pueblos donde mataron”.