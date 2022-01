El día que el alcalde de Madrid se equivocó a lo grande.

Lo del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con el controvertido asunto de la recién fallecida escritora Almudena Grandes, está dando mucho que hablar. Y no porque no pueda tener sus razones, sino más bien porque quiso ponerse unas medallas que no le correspondían. El día que escuché las palabras del alcalde sobre su “éxito” acerca de la obtención de los Presupuestos pactados con algunos miembros de la izquierda, y no precisamente con Vox ni con Ortega Smith, que en teoría son sus aliados aunque no se traguen, intuí -y perdonen la inmodestia- que aquello no iba a terminar bien.

Sobre todo, porque el edil madrileño se metió en la boca del lobo a razonar unas conclusiones que sólo él quería ver y entender, acerca de porqué conseguía aprobar los Presupuestos sin Vox y sí con algunos ediles de izquierda. Todo un éxito político, sin duda, pero muy mal resuelto con sus torpes palabras sobre Almudena Grandes.

Estaba claro, que los Presupuestos de Almeida la izquierda discordante iba a cobrárselos a buen precio. Y a veces los precios más caros no son los más cuantiosos, pero sí los más onerosos, incluso los más indigestos. La primera pedrada errónea que se metió el alcalde en propia puerta fue lo de la fundación Madrina, una institución en defensa de la vida y que ayuda a mujeres embarazadas, y goza de gran prestigio social por su labor. La izquierda la vetó porque dice que acuden a violentar mujeres en los abortorios. El alcalde se metió en el charco y defendió que lo de Madrina no era tan malo, que lo que querían hacer realmente era equiparar a todas las fundaciones en defensa de la maternidad e igualarlas en las mismas cantidades económicas.

Se salvó por los pelos con lo de Madrina, pero la tormenta llegó más tarde al seguir con la misma táctica metepatas. En una entrevista con “Okdiario”, Almeida aseguró que Almudena Grandes, nacida y fallecida en Madrid el pasado 27 de noviembre, no merecía ser hija predilecta de la ciudad pero que accedió a darle ese reconocimiento a cambio de pactar las cuentas públicas para 2022 con los concejales díscolos de Más Madrid.

“Si puedo bajar los impuestos y que Grandes sea hija predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se le bajen los impuestos”. Quizá habría que discutirlo o pensarlo mejor, pero sobre todo quedó bastante mal para un alcalde de Madrid mencionar a la difunta escritora con solo unas semanas de luto como si fuera un simple mercadeo económico: “El personaje no lo merece, pero para poder sacar los Presupuestos hay que hacer cesiones”. Sí, de acuerdo, pero no sea tan poco hábil de meterse con ella, con la escritora, para intentar convencer a su electorado de que usted es un tipo capaz de todo para aprobar sus Presupuestos; intente razonar con más inteligencia y con algo más de humanidad y dignidad en esos momentos que muchos ciudadanos intentan ver a Almudena Grandes con otros ojos, aunque no compartan con ella casi nada. Sí, ya sé lo enconada que está la sociedad española, pero no intentemos sacar tajada de los muertos aunque eso nos pueda dar unos buenos presupuestos.

El fallo de Almeida fue creerse más listo que los demás. Pensar que con unas palabras bien escritas la afición conservadora le iba a aplaudir por su ingenio. Pero no, el error del alcalde no ha sido conseguir los Presupuestos a cualquier precio -algo que todo político hace, y si no pregunten a Sánchez-, sino intentar convencer a los ciudadanos de que Almudena Grandes era un chollo fácil de digerir, y encima mencionarlo abiertamente como si nada sucediera. Una verdad tan notoria nunca es fácil de esconder, y menos de responder.

Todo el mundo bien informado, sabe que la escritora se pasó décadas tachando de fascistas y ultras a partidos de derecha perfectamente legítimos, y a sus votantes les despreciaba con toda vileza. En sus artículos de prensa en El País, exigía en ocasiones a Pedro Sánchez que mantuviera un “cordón sanitario” para marginar por completo a los partidos que ella aborrecía. Además, su talento con los libros era evidente pero nada de eso se correspondía con su ideología socialista recalcitrante, con la que negaba toda posible existencia con los partidos de derechas y sus militantes.

En definitiva, Almudena siempre fue -incluidas “Las edades de Lulú”- una mujer con gran pasión, incluso en sus errores y aciertos, los cuales seguirán existiendo en sus libros y en muchos de sus recuerdos, incluidos su marido y su hija. Sin embargo, lo que no acabo de averiguar ni de aclarar es: ¿si gobernara la izquierda en Madrid, por decir algo, el alcalde de turno aceptaría los votos de la derecha díscola a cambio de hacer hijo predilecto a Federico Jiménez Losantos, por poner un ejemplo remoto y lejano? ¿O será que a la derecha le suele importar muy poco la cultura y sólo le interesa aprobar los Presupuestos a cualquier precio?