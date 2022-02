Pedro Sánchez o el socialismo a la portuguesa.

Aunque suenen muchas fanfarrias mediáticas, e incluso muchos tambores de guerra, la mayoría de la sociedad europea quiere y aspira a la estabilidad política dentro de este maremagnum de altibajos y sorpresas imprevisibles. La última que acabamos de vivir desde el punto de vista electoral ha sido la portuguesa, que ha reflejado un varapalo demoscópico y, en consecuencia, otro mayor en las urnas. El primero de ellos refleja que las encuestas se han columpiado y han acabado apostando más por el espectáculo mediático que por la información rigurosa, y ante una posible ventaja entre los principales partidos -Partido Socialista y Partido Social Demócrata (centroderecha)- han preferido calentar motores y animar la rivalidad de la campaña con unos sondeos que no dibujaban del todo las supuestas intenciones de los portugueses.

Así las cosas, llegó la hora electoral con su frío recuento en las urnas, y dijo que el socialista Antonio Costa no sólo ganaba de nuevo las elecciones como primer ministro sino que las ganaba ampliamente, hasta el punto de alcanzar con el 41,6% la mayoría absoluta, 117 escaños de los 230 de la Cámara. Todo este lío celebrado el pasado domingo día 10, se remonta al mes de octubre cuando Costa gobernaba con una especie de tripartito a la portuguesa, apodado “la geringonça”, en el que estaban el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda, ambos muy del estilo de Podemos, apoyando al gobierno pero sin presencia ministerial. De repente, llega la hora de hacer los presupuestos pero los socios se niegan pensando que podrán forzar a Costa a renegociar, pero el presidente cambia de estrategia y convoca nuevas elecciones, aún que la jugada puede salirle muy cara.

Los socios del Gobierno que pretendían evitar que el primer ministro se fortaleciera con la llegada de los fondos europeos, han acabado ahora regalándole la mayoría absoluta y convirtiéndolo en un líder político dentro y fuera de su país. Sin olvidar, el castigo electoral que les ha propinado el propio Partido Socialista a sus “ex” socios de izquierdas, ya que la mayoría de su electorado ha votado al PS. Los portugueses se han olvidado de ómicron y forzados por la polarización del país, que como en España también se practica en gran medida, se lanzaron a salvar a Antonio Costa, un socialista pragmático que ha sabido ganarse la confianza de los votantes con una hábil mezcla de flexibilidad ideológica y firmeza frente al populismo. Por otra parte, un estilo político que nada tiene que ver con el de Pedro Sánchez, que sí ha pactado con sus socios para que formen parte del Ejecutivo de Moncloa.

La tentación del presidente del PSOE y del Gobierno es extrapolar la fórmula portuguesa pero sin olvidar los inconvenientes españoles, que difieren bastante a pesar de la cercanía física e ideológica. El primero, que Portugal ha votado estabilidad y no experimentos sociales y económicos extraños, no es tanto un giro socialdemócrata lo que se pide como una supervivencia apta para el difícil panorama político-social. No es un voto a la izquierda, y menos a la izquierda de la izquierda, sino a un moderado político socialista -Antonio Costa- que lleva años centrado y guiando los designios del país, y al que se le exige ahora una nueva emergencia, como en el caso de Draghi y Mattarella en Italia, otros salvavidas de la nación.

Sánchez no puede olvidar que la sociedad europea en general, ciertamente envejecida y asustada por la pandemia y los temblores rusos, no busca alicientes novedosos en los políticos sino gobiernos con líderes que ofrezcan al menos la sensación de que todo está bajo control. De ahí que Sánchez se empeñe en marcar el paso -sin ningún tipo de escrúpulo belicista- hacia una “nueva” línea política más centrista y más pro OTAN, sin que nadie le pida explicaciones y evitando todo tipo de roces con UP que puedan sugerir inestabilidad en la coalición. En España aún hay tiempo para la batalla electoral, pero la maquinaria debe estar bien engrasada para no errar el tiro cuando llegue la hora.

La cara y la cruz de Portugal ya está servida. Costa gana y la cruz se la lleva Rui Rio, líder del centro derecha, el PSD, el otro candidato con fuerza para ganar, aunque al final ha sido el gran derrotado con el 27,8 % de las papeletas. El voto conservador se ha fragmentado de gran manera entre la ultraderecha y los liberales, ambos han quedado en tercer y cuarto puesto, aunque a una amplia distancia del PSD. La gran sorpresa la dio la Chega, la nueva tercera fuerza política, pasando de un solo escaño a doce, y acabando con la excepción portuguesa de no tener entre sus filas un partido con un importante crecimiento de ultraderecha. Pero lo más llamativo, sigue siendo la mayoría absoluta de Antonio Costa que es la gran “rara avis” de la política europea, y que a pesar de algunos cambios en algunos partidos políticos, ha conseguido también que el clásico bipartidismo portugués se reafirme con mayor fuerza.