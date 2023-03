Una vía de escape financiera para las familias

Cuando las noticias de hoy nos dicen que el importe de las cuotas hipotecarias se dispara y que se acumulan créditos que ya no es tan fácil pagar porque todo es más caro, las de mañana nos hablarán de aprietos, impagos y, en general, de alarmas financieras entre los particulares. Y de morosidad en aumento en las entidades.

El propio Banco de España ha mostrado su preocupación por el número de familias que se encuentra en situación financiera crítica: las que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de créditos e hipotecas. En el pasado otoño esa cifra era de 350.000 hogares, pero es obvio que está desbordada por una realidad en la que tanto la inflación como el coste de los créditos no han parado de crecer. No pinta bien.

Llegados a esa fina línea que separa vivir con apreturas de que las apreturas no dejen vivir, la presión no ayuda a decidir qué hacer. ¿Cómo afrontar el hecho de que los ingresos mensuales dan para pagar los créditos y casi nada más? ¿Qué hacer si ya no hay crédito disponible (ni rápido, ni lento, ni de tarjeta) al que acudir? (Lo único positivo es que por lo menos se deja de cavar, que es lo primero que hay que hacer para salir del agujero).

El saldo disponible después del ingreso de la nómina es apenas un parpadeo, y el resto del mes, una travesía de restricciones y apuro económico que convierte el día 30 en el más largo plazo que imaginarse pueda. Algo hay que hacer.

Las opciones son: tratar de subsistir malviviendo en esa situación hasta que, a la vuelta de unos años, se hayan ido pagando todos los créditos y financiaciones, sin siquiera contemplar que el coche se puede romper; o aplicar una solución financiera definitiva.

No se trata solo (que no es poco) de pagar cada mes un 70% menos y despejar el nubarrón mental con el que se acuestan y se levantan cada día quienes se encuentran en esa situación. Es que agrupando los créditos las familias rescatan su presente, pero sobre todo su futuro. Sí, se puede. Claro que se puede.