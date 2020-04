Querido José Mari

Te escribo como si fuera mentira que el virus haya podido contigo. Lo que no hicieron los terroristas lo ha conseguido el bicho.

Fuiste uno de los primeros periodistas que no puso sordina a la persecución y miedo bajo el que se vivía en el País Vasco y Navarra en los años más oscuros. Gracias al puñado de los primeros periodistas extraordinarios se comenzó a desvelar el fondo y forma de las gigantescas mentiras. Sin ti, querido, el elefante en medio del comedor -que nadie se atrevía a señalar- habría terminado por aplastar la libertad en cada centímetro de nuestra sociedad. Realizaste tu trabajo como periodista y asumiste el papel de activista como ciudadano, porque no muchos se atrevían ni a lo uno, ni a lo otro.

Fuiste el primero en escribir un libro que visibilizó a las víctimas. El primero. Tus libros servirán de guía contra otros venenos totalitarios y servirán a los analistas que tengan que estudiar cómo es posible pasar los tiempos de persecución cómodamente instalados en las instituciones sociales y políticas vascas, quietos como perros de escayola, y después ponerse medallas por la nada mayúscula. Incomodaste mucho a los amedrentados y a los duros de corazón, a los oportunistas, a los falsos buenos. Sí, lo hiciste. Y fuiste heterodoxo cada vez que te salió. Eso en general.

Te nacía pensar en los demás. Te nacía hacernos reír y contigo parecía fácil encontrar el lado positivo de la vida bajo amenaza. Recordamos cuánto te gustaba reírte de ti mismo como uno de los más efectivos antídotos frente a los fanáticos, para mantener las fuerzas. Tu valentía era contagiosa, como si fuera algo sencillo. Así hiciste. Así nos ayudaste tanto.

Mereces la lectura de esos libros llenos de fuerza y de talento en estos días de confinamiento. Mereces uno y cien homenajes que no te brindamos. Mereces ser conocido y reconocido por los más jóvenes.

Te escribo y no sé si te parecerá bien que escriba y llore, al tiempo, cuando tú eras y seguirás siendo tanto de hacernos sentir bien y reír. Ya me perdonas, si es el caso. Tus amigos no olvidaremos cada gesto, sonrisa, juego de palabras y compromiso de tu vida. Descansa, querido, vuela.

*Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos, Grupo RenewEurope. Activista y escritora. Comprometida con la libertad, siempre.