El brillo perenne del oro y la plata vuelve a estar bajo los focos

Después de algunos grandes movimientos el año pasado, el oro ha estado relativamente apagado este año, mientras que la plata ha sido más interesante. Ahora, cuando observo las perspectivas de ambos metales monetarios este año me parece que son muy atractivas, y hay muchas partes en movimiento.

Nos encontramos en un periodo de política monetaria moderada, con una orientación hacia el futuro sistemáticamente moderada también y un demócrata en la Casa Blanca con grandes planes de gasto. En última instancia, esto debería llevar a la caída de los tipos de interés reales y esto, a su vez, al recorte de los rendimientos que un inversor en bonos puede esperar ganar después de la inflación. Y eso es bueno para el precio del oro y la plata. Además, vemos también un patrón de debilitamiento constante para el dólar estadounidense, lo que es una buena señal para mantener los metales monetarios.

Y es que los tipos reales negativos hacen que el oro y la plata sean atractivos como almacenes de valor real. Recordemos que el oro y la plata se consideran activos de refugio y de diversificación de carteras y ofrecen protección contra el riesgo ante una nueva inflación. Así lo demuestran los estudios académicos, que concluyen que una participación del 2% al 5% en oro, como asignación fija, es óptima a efectos de diversificación de la cartera.

Pero, aunque, en general, las señales parecen buenas, de momento los inversores no son muy activos en oro y plata: los mercados financieros mundiales parecen perseguir en manada la renta variable y el oro y la plata carecen de narrativa e impulso, dos cosas que los mercados financieros modernos parecen necesitar. Para mí, esto hace que la situación sea aún más interesante ya que los fundamentos de los tipos reales son positivos para el oro y la plata, y el posicionamiento es positivo porque no hay nadie.

Por todo ello, en mi opinión, el mejor enfoque para invertir en metales monetarios, y en la vida en general, es mantenerse activo. Un enfoque de inversión gestionado activamente para los metales monetarios puede significar que una asignación más pequeña podría ofrecer beneficios potenciales similares. Es decir: tiene la oportunidad de obtener más beneficios por su dinero. Por eso la gestión es importante. Es importante que los lingotes se almacenen y rastreen según las normas mundiales más estrictas igual que es importante asegurarse de que se invierte en empresas mineras que operen con los más altos estándares de gobernanza y bienestar de los empleados. Un fondo de gestión activa ofrece esto pero, ¿lo hace un ETF indexado? No estoy tan seguro.

Cuando hablamos de metales monetarios, nos referimos a la plata y al oro que, aunque son hermanos, tienen personalidades diferentes. Se ha dicho que el oro es el dinero de los reyes, la plata el de los caballeros y las damas. También hay quien dice que la plata es el metal populista; esto ha sido cierto a lo largo de la historia y se ha confirmado en el aumento de la demanda relacionado con el Reddit, que hizo subir los precios de la plata y redujo la oferta a partir de enero de 2021.

De la misma forma, la plata tiende a ser más volátil que el oro y, normalmente, se revaloriza más rápido cuando los precios de los metales preciosos suben y, por otro lado, baja más rápido cuando los precios caen. Por ello tiene sentido aumentar la exposición a la plata cuando los precios suben y reducirla cuando bajan. Pero, además de mantener lingotes, la exposición a acciones de empresas que extraen oro y plata ofrece la posibilidad de generar rendimientos superiores cuando los precios del oro y la plata suben, ya que las acciones de las empresas mineras tienden a subir (y bajar) más que los precios de los propios metales. Eso significa una mayor diversificación potencial y oportunidades más amplias.

No obstante, la plata cotiza casi un 80% por debajo de su máximo histórico y el oro es utilizado por los bancos centrales para protegerse tanto de la inflación como del riesgo en los mercados. La Reserva Federal, el Bundesbank, el Banco de Inglaterra y el Banco de China tienen una proporción significativa de sus reservas totales en oro. El oro no es una moneda política como el dólar o el euro: no es emitido por un banco central o un gobierno. Y como le dirá cualquier banquero central, no se puede imprimir oro o plata.