Los 18 factores a tener en cuenta en el panorama mundial tras el Covid

La economía mundial se recuperó de los confinamientos de abril. Sin embargo, el rebote no es completo, el consumo de servicios está muy atrasado y la incertidumbre en materia de salud sigue siendo alta. Esto se evidencia en la voluntad de los hogares de ahorrar más si es posible. En este contexto, los bancos centrales están implementando políticas muy acomodaticias.

Las incertidumbres sobre la Reserva Federal y la economía de los Estados Unidos están debilitando el dólar, mientras que Europa se está beneficiando del plan de recuperación europeo. Pero la recuperación experimentada podría agotarse, lo que requeriría una política económica muy activa a riesgo de inducir un aumento de los déficits públicos estructurales, lo que nos lleva a creer que los impuestos aumentarán muy rápidamente.

Así pues, el regreso de las vacaciones debe ir acompañado de una actualización de los puntos de referencia e índices publicados durante el verano. Aquí hay algunos puntos que me parecen relevantes en el momento de escribir este artículo, a principios de agosto.

1. La crisis sanitaria: la alerta sigue siendo la regla en todo el mundo. Los datos de pacientes confirmados en todo el mundo siguen aumentando, aunque se hayan ralentizado desde la última semana de julio. En la semana que termina el 5 de agosto, el número de pacientes infectados recientemente confirmados es incluso menor que una semana antes. Tal tendencia no se había observado desde la semana que terminó el 3 de mayo. Lo mismo ocurre con el número de muertes. El fuerte aumento hasta el 24 de julio se ha invertido.

2- La situación en distintos países. El cambio reciente es el fuerte aumento del número de pacientes infectados en EE UU. Desde mediados de junio se ha observado un cambio de tendencia. El movimiento es mucho más poderoso que lo que se vio al principio de la pandemia. Sin embargo, la desaceleración ha comenzado con medidas de re-confinamiento en diferentes Estados, especialmente desde la última semana de julio. La dinámica es preocupante en España, donde la reactivación ha ido cobrando impulso desde mediados de julio, lo que justifica las medidas locales de restricción en Cataluña y Aragón.

Para los demás países europeos, se requiere vigilancia, ya que hay un ligero aumento en casi todas partes sin imponer una reconfirmación completa. En cuanto al número de muertes, no se está acelerando en ninguna parte de Europa y ya no se está acelerando en los Estados Unidos. El manejo de los pacientes está limitando la letalidad de la pandemia. Se trata de una diferencia real en comparación con los meses de marzo/abril, durante los cuales la mortalidad siguió con cierto retraso, pero en proporciones importantes, al número de pacientes contaminados confirmados.

3- Economía: el shock del segundo trimestre. China había experimentado su contención durante el primer trimestre. En el caso de los países occidentales, ésta comenzó en marzo, según el país, y en parte en abril y mayo. Esta partición se refleja en los datos de la contracción del PIB. La disminución había sido muy fuerte durante los tres primeros meses del año en China y moderada en otros lugares. En los países occidentales se acentuó notablemente en la primavera, mientras que China experimentó un rebote limitado. En todos los países occidentales, los indicadores de actividad se habían derrumbado en abril. La puesta al día que siguió en mayo y junio no fue suficiente para compensarlo.

4- La economía española se ve gravemente afectada con un descenso del -18,5%. Esto se debe en parte a la disminución del turismo. El turismo representa alrededor del 12% del PIB español y los flujos turísticos fueron nulos en abril y mayo. La recuperación en junio fue modesta. El perfil de 2020 no tiene comparación posible con las tendencias de los últimos años. El déficit es muy significativo. La reanudación de las medidas restrictivas pesará mucho en la capacidad de la economía para recuperar el impulso durante el verano.

5- EE UU: el aumento del número de pacientes contaminados confirmados y las medidas de contención adoptadas tendrán un efecto negativo en el mercado laboral y limitarán la capacidad de recuperación de la economía. En marzo y abril, hubo una brecha entre el número de pacientes contaminados confirmados y la evolución del número de desempleados. Es probable que haya un movimiento alcista en el desempleo a finales de julio y principios de agosto. El riesgo actual es que la disminución de la asignación actual de ayuda al desempleo se traduzca en una reducción de la demanda y, por lo tanto, de la producción y el empleo. La situación económica se verá afectada negativamente en agosto y septiembre.

6- El PIB de muchos países de la zona del euro está por debajo del nivel observado durante la Gran Recesión (la zona del euro está un 4% por debajo del período de la Gran Recesión). En el caso de Portugal e Italia, el nivel actual está muy por debajo del nivel registrado en 2000. Italia se encuentra en el 86% de su nivel de 2000 y Alemania en el 111%, mientras que Francia está en el 103% y España en el 106%.

Los EEUU han experimentado un crecimiento relativamente fuerte y constante desde la Gran Recesión y ahora ha bajado al 131%. Al mirar el gráfico, la divergencia entre los EEUU y la Eurozona después de 2011 es claramente visible. Durante la recuperación de la Gran Recesión, los dos perfiles eran paralelos. Tras la aplicación de las políticas de austeridad en Europa, el crecimiento fue ahogado, dando paso a la divergencia. El plan que fue validado en la cumbre europea a mediados de julio elimina este riesgo de austeridad. Esta es una señal positiva.

7- Los 4 principales países de la Eurozona explican el 80% de la disminución del PIB en el segundo trimestre. Alemania y Francia explican entre el 23% y el 24% de la disminución del PIB de la zona, mientras que Italia y España explican alrededor del 15% cada una.

8- Las encuestas a empresas están mejorando notablemente. La disminución de abril durante la contención fue seguida por una fase de recuperación que continúa en julio. Los pedidos son mejores y están haciendo subir la producción y los índices sintéticos. Los índices sintéticos del estudio de Markit muestran una tendencia similar. En el sector de los servicios, la mejora de la actividad ha sido rápida (los índices de Markit muestran la evolución de un mes a otro, pero no el nivel absoluto de actividad. Leerlo demasiado rápido puede ser engañoso).

9- Los datos de nivel medidos por las encuestas del INSEE o IFO muestran que la actividad aún no ha vuelto a su nivel "normal". Es un momento de estancamiento en la Historia. La economía se ha puesto en marcha de nuevo, pero ahora debe ser reconstruida con el tiempo.

10- La recuperación de la actividad se logró mediante el gasto de los consumidores. En junio, en Francia, el nivel de gasto en bienes fue mayor que el nivel observado antes de la contención. El perfil de consumo de servicios es probablemente más moderado que el de bienes. Muchos servicios después de la desconfinanciación han estado disponibles sólo tarde, parcialmente o no han estado disponibles en absoluto. Esta parte del consumo tardará mucho tiempo en recuperarse. El turismo, los restaurantes o incluso los aviones no funcionarán correctamente al menos hasta el final del año.

12- Los hogares siguen siendo cautelosos. En la última encuesta de hogares del INSEE, los hogares favorecen el comportamiento de ahorro. Los tres indicadores de la encuesta sobre el ahorro están por encima de su promedio a largo plazo (1987-2020), y las cifras de la capacidad de ahorro están en su nivel más alto registrado en junio o julio. Una vez que el consumo se ponga al día, como se ha señalado anteriormente, es poco probable que se acelere la dinámica de gasto, especialmente si la situación sanitaria se vuelve preocupante.

13- La tendencia de los tipos de interés a largo plazo sigue disminuyendo. El BCE y la Reserva Federal reafirmaron en sus reuniones de julio que el objetivo de ayudar a la economía sin importar lo que cueste. Las expectativas de los tipos de interés no tienen por qué ser revertidas. La sensación de que este posible intervencionismo durará aún más de lo esperado empuja los tipos de interés a la baja. Además, las expectativas de inflación siguen siendo limitadas. El aumento del desempleo en los principales países desarrollados no causará una presión alcista sobre los salarios. Como resultado, las tasas de inflación se mantendrán bajas en los próximos meses.

14- El principal cambio en las expectativas de la política monetaria se observa en los Estados Unidos. La medida de la tasa de bonos a 2 años dentro de un año es casi 0% a principios de agosto. Nunca antes en los últimos 20 años se ha observado una situación así. Desde principios de 2019, la normalización de la política monetaria de los EE UU ha desaparecido del vocabulario de los banqueros centrales de los EE UU. Por otro lado, en la zona euro, la estabilidad ha sido la regla desde 2017.

15- Esta preocupación se refleja en el tipo de interés real de los Estados Unidos a 10 años. La tasa real del mercado está ahora por debajo del -1%. Desde que se emitieron los bonos vinculados a la inflación en EE UU, esta es la primera vez que esta tasa ha caído tan bajo. Esto refleja la preocupación por la evolución futura de la economía y la capacidad de la Fed para cambiar su postura de política monetaria en los próximos años.

16- Esta percepción negativa de la economía de los Estados Unidos se refleja en un aumento sin precedentes del oro. El movimiento del metal amarillo siempre se asocia con el ritmo de la tasa real de los EE.UU. Las fases de aceleración ascendente son aquellas en las que la tasa real tiende hacia el 0%. El oro es un activo que no tiene retorno. Por lo tanto, cuando la tasa de interés real de EE UU es negativa, la tenencia de oro se convierte en ventajosa. El aumento del oro es sólo una manifestación de preocupación por la situación de EE UU.

17- La inversión de las expectativas en cuanto a la política monetaria de los EE UU y la estabilidad europea son la explicación correcta para la reciente caída del dólar. La precipitación de la Fed ante la compleja situación de los Estados Unidos está debilitando el dólar, mientras que el plan europeo está fortaleciendo la solidez de Europa y la zona euro.

18- El anuncio de las medidas europeas tranquiliza sobre la estabilidad de Europa. En particular, esto ha dado lugar a una disminución del diferencial de los tipos de interés entre Italia y Alemania. Este plan refleja varios puntos: En primer lugar, es la garantía de que Europa no volverá a caer en los grilletes de 2011/2012 exigiendo políticas de austeridad. La economía es frágil y la política de la época tuvo efectos catastróficos.

Es entonces la respuesta para un crecimiento más autónomo en Europa mientras que la situación económica en el resto del mundo sigue siendo vacilante. Los Estados Unidos y China no serán las locomotoras que han sido en el pasado. Por eso tuvimos que ganar más autonomía. La financiación de la deuda es un paso hacia un mayor federalismo fiscal y político. Este es un paso importante porque no puede fallar. Si Europa no aprovecha este plan y vuelve a un crecimiento más sólido del empleo, entonces todo es posible.