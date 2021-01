Un cambio de chip en el Ibex 35: liquidez, dividendo y recompra de acciones

El Ibex 35 se ha convertido en uno de los peores índices de bolsa en los últimos años tanto con el viento en contra de las caídas como a favor en las subidas. En sus virtudes están sus grandes pecados como el quasi-inmovilismo en su composición o el tradicional sobrepeso de valores ligados al sector energético, la banca y las telecomunicaciones. Después de tres lustros de revolución tecnológica ligada a internet y al software, la composición de los grandes índices mundiales incorpora las tecnológicas como sus valores de referencia. En el caso de la bolsa ibérica, el discurso dominante en torno a la transición digital demuestra que la asignatura tech todavía está suspendida y en tareas pendientes.

Pero la falta de adaptación a los nuevos tiempos también se da en el plano meramente bursátil. Por ejemplo, la obsesión por el pago de dividendos en el Ibex 35 como fórmula para atraer al accionista ha dejado, a la larga, compañías cotizadas debilitadas con balances tensionados, cargados de deuda y con menor capacidad para generar beneficios. El mitificado dividendo no deja de ser una pérdida de capital de una empresa o banco que acaba en manos de su accionista en lugar de ser reinvertido en el negocio o en pagar deudas y, con ello, reducir el gasto en intereses. No está de más recordar siempre que cada pago de este tipo queda descontado automáticamente de la cotización. Tampoco hay que perder de vista como el piñón fijo con esta cuestión ha llevado al abuso de fórmulas como el 'scrip dividend', que no dejan de ser ampliaciones para remunerar al accionista con títulos.

Es cierto que el mercado español está a la vanguardia mundial en la liga del dividendo, con una rentabilidad histórica del cupón variable de las acciones que supera el 4% anual. Pero también es verdad los rendimientos de índices con empresas que han optado por recomprar acciones (y amortizarlas) como alternativa ha sido mucho más atractiva para el inversor internacional como reflejan las trayectorias de índices como los S&P 500, Nasdaq, Dax.... Algunos inversores institucionales se lamentan por lo bajo de la falta de apoyo a sus cotizaciones de la mayoría de cotizadas españolas.

Pero hay una queja mucho más sencilla de solucionar: la baja liquidez de algunos valores españoles y esto nada tiene que ver con que estas empresas tengan más o menos tesorería disponible. Es un factor que afecta sobre todo al accionista. Hablamos de volumen de compraventas en bolsa, de rotación del capital y, en definitiva, de la capacidad que tiene un gran inversor con una posición relevante de vender sus acciones, o hacerlas líquidas en efectivo, sin que esa operación tumbe la cotización o distorsione la cotización de una compañía. Al contrario, el inversor que está buscando acciones en las que tomar posiciones en aquellas empresas con poco ‘free float’ -acciones que cotizan libres sin el control de un accionista estable- porque distorsionaría su precio al alza.