Ever Given, la alerta de Goldman y el desatranque de Europa

El atasco del megabarco Ever Given en el Canal de Suez se suma a la larga lista de shocks exógenos que sacuden a la economía mundial de vez en cuando. Hay quien diría que está aumentando la frecuencia de estos eventos. Y tiene toda la razón. La globalización en tiempo real provoca que ese estudiado efecto del aleteo de una mariposa a miles de kilómetros acabe convirtiéndose en tsunami de problemas al otro lado del planeta.

Vivimos en un mundo hiperconectado no solo en lo financiero o tecnológico, también en el transporte físico de mercancías. El caos comercial desatado estos días es solo una gran evidencia de ello. La deslocalización masiva del suministro fabril, la fiebre por el 'just in time' logístico y el auge del comercio electrónico han creado un cóctel de extrema fragilidad ante eventos como este. Probablemente, muchas empresas multinacionales deberán dar marcha atrás y recuperar la capacidad estratégica de fabricar. Lo importante de las crisis es extraer lecciones para que no vuelvan a reproducirse o, si lo hacen, se mitiguen sus efectos.

Sin duda, la industria naviera tendrá que reflexionar sobre su carrera por construir barcos demasiado grandes y al límite de las infraestructuras. El Ever Given, uno de los barcos más grandes del mundo, es un monstruo diesel de 400 metros de largo (eslora), 50 metros de ancho (manga) y 16 metros de calado que ha terminado encallado, bloqueando una arteria crítica del tráfico naval. La dependencia de los Canales de Suez y Panamá, por donde circula alrededor del 20% del comercio mundial es otro de esos riesgos de los que solo nos acordamos, como de Santa Bárbara, cuando truena.

Goldman y el caos

Otro efecto mariposa que ha provocado algo de caos acaba de tener lugar en los mercados de acciones. En este caso, el evento tiene poco de involuntario pero su eco todavía resuena. Fruto de una rotación de cartera o alguna estrategia todavía por determinar, el todopoderoso banco de inversión Goldman Sachs ejecutó la semana pasada una serie de ventas en bloque de acciones por un importe superior a los 10.000 millones de dólares.

Según Bloomberg, este aleteo provocó una pérdida de capitalización de 35.000 millones en una serie de compañías entre las que destacan grupos de medios como ViacomCBS, la operadora Discovery. Hizo temblar en bolsa a compañías chinas como Tencent Music, GSX Techedu, Vipshop, iQIYI o Baidú, que perdieron entre el 10% y 50% de su valoración bursátil. La operativa de Goldman es solo una señal de advertencia sobre la fragilidad del mercado actual. Los movimientos de un inversor-ballena pueden llegar a desencadenar un efecto dominó. Ya ocurrió hace dos semanas con el temblor en la deuda de EEUU tras la venta de 34.000 millones en bonos federales por parte del Banco Central de Japón.

Pero si hay algún asunto que reúne todos los ángulos posibles de la teoría del caos esa es la pandemia del Covid-19 y, de forma más reciente, en el programa de vacunación europeo. La farmacéutica británica Astrazeneca se ha convertido en el Ever Given de esta crisis. El atasco en todo el proceso es digno de estudio. Es público y notorio que faltan vacunas. Por eso es difícil de entender entonces que una parte de la producción en territorio europeo se esté exportando a otros países. Es una de las razones del gran estancamiento económico en la zona euro en el arranque de 2021, llamado a ser el de la recuperación. Los gobiernos europeos han vuelto a recurrir a los confinamientos para frenar la nueva ola de infecciones por coronavirus.

La buena noticia es que EEUU acudirá al rescate de Europa una vez más en esta guerra sanitaria contra el Covid y económica frente a la recesión. El Día D de este nuevo desembarco de Normandía bien pudiera ser el 30 de abril tanto en el frente sanitario como en el económico. Los expertos estiman que dentro de cuatro semanas, la producción de vacunas en EEUU será excedentaria ya que habrá cubierto las necesidades de su población. Europa parece, a priori, el primer destino donde exportarlas si la Administración Biden busca restablecer la relación con sus viejos aliados. En cuanto a lo económico, el horizonte parece más despejado pese al clima de estancamiento en las expectativas. Hay cierto consenso en que el tirón de la locomotora estadounidense -que acaba de revisar del 4,2% al 6,5% su crecimiento en 2021- arrastrará al alza a Europa a partir del segundo trimestre. 'Desatranques Washington' vuelve a tener la llave.