El FOMO con el Ibex 35 y las trampas del final de 2020

Fear of missing out (FOMO) es un síndrome de ansiedad social que viene a representar el miedo de una persona a perderse 'algo' (novedad, noticia, experiencia…) en el entorno social, pero que ha cobrado gran relevancia durante la última década por el boom de las redes sociales. El mundo financiero lo ha adoptado como propio para dar su propia versión: el temor a estar fuera, o no invertido, en la acción, bono, cripto y fondo que está a punto de explotar al alza y ponerse de moda entre los inversores. El último de estos episodios parece que está tocando en la Bolsa española y, en concreto, en su índice de bandera: el Ibex 35.

Como en la mítica alocución de lágrimas en la lluvia del replicante Roy Batty (Rutger Hauer), 2020 pasará al baúl de sucesos increíbles en los mercados financieros. Se han visto cosas que cualquier generación de inversores anterior al Covid-19 no creería: desplomes del 30%, 40% o 50% en cotizaciones de sólidas multinacionales desde Londres a Fráncfort, pasando por Nueva York o Madrid. También se vieron brillar los rayos monetarios y coordinados de la Fed, el BCE y otros bancos centrales ante las mismísimas puertas del abismo económico. O al mayor rally alcista de la historia. Todo en cuestión de días, semanas, meses y del año que está a punto de morir.

Todo está siendo superlativo en este enloquecido mercado. El Ibex 35 está a punto de cerrar su mayor subida mensual con un ascenso acumulado del 27%, aunque todavía estará un 15 por debajo del nivel con el que terminó 2019. Este movimiento histórico al alza viene respaldado por una rotación de los grandes inversores hacia posiciones de mayor riesgo, paradójicamente, abandonando en parte las posiciones defensivas en el sector tecnológico. Las empresas digitales se han convertido en el gran refugio inversor durante la pandemia por una razón muy simple: sus negocios remotos no solo han sido inmunes al Covid, sino que se han expandido gracias a las olas de confinamientos que se han sucedido a lo largo de los meses.

El cambio de sentimiento inversor parece desatado y parece incluso acelerarse. El FOMO ibérico tiene clásicos como Terra Networks en 2000 durante la burbuja de las puntocom o de Astroc en la inmobiliaria de 2007. Tanto una como la otra experimentaron revalorizaciones y derrumbes verticales. Esta vez, el orden de los acontecimientos ha sido al revés. Primero el desastre y luego la euforia. El furor de los inversores con la llegada de las vacunas contra el SARS-Cov-2 vuelve a dibujar un episodio de irracionalidad en el mundo financiero, que está impulsado por los propios políticos y la ansiedad por volver a la normalidad… o al estado anterior a la primera pandemia global, en tiempo real, de la humanidad.