La hora de los regalos de la 'NaCovidad', las expectativas y la decepción

Si hay que señalar alguna semana clave en la evolución de la pandemia del Covid-19, no tengan duda de que será esta que se abre mañana. Hay novedades de calado en la doble trinchera sanitario-económica con el comienzo a contrarreloj de los primeros programas de vacunación contra el SARS-Cov-2… y de los bancos centrales contra la crisis. Las expectativas son extremadamente elevadas tanto para lo uno como para lo otro, pero el riesgo de decepción que se está incubando ha crecido de forma proporcional.

Desde hace algo más de un mes no se habla de otra cosa que no sea la vacuna BNT162b2 de Pfizer y Biontech. El ímpetu y optimismo de los inversores con la buena nueva detonó la mayor subida de la historia en múltiples mercados, entre ellos, el Ibex 35. Solo los políticos han sobrepasado esa demostración de euforia con la decisión de darla por buena antes que pase el filtro de los reguladores del medicamento. Parece que saben que saldrá a hombros por aclamación de este examen, algo que no es positivo por necesario que sea.

El más rápido de todos ha sido Boris Johnson, necesitado de una victoria política urgente ante el desgaste del Brexit. Ser el primer país en vacunarse lo es en la medida en que se adelanta a Europa aunque sea una cuestión de días. La BNT162b2 está viajando ahora mismo a los hospitales de Reino Unido a 70 grados bajo cero tras recibir el visto bueno de la MRHA, su agencia del medicamento. Es el primer regulador serio, con procedimientos rigurosos y aceptados por la comunidad científica internacional, en validar su uso masivo en humanos. Sin embargo, solo tiene un pasaporte local y falta el global.

El jueves 10 de diciembre es el día marcado en rojo. La FDA de EEUU será quien someta la vacuna a su juicio definitivo y dará, o no, el pasaporte internacional al tratamiento. Para Europa, este dictamen será casi vinculante para su reunión del 29 de diciembre debido a los acuerdos de mutuo reconocimiento de la agencia del medicamento EMA tiene con su homóloga estadounidense. Parece imposible a estas alturas que se paralice la distribución de la vacuna después de que haya sido testada en 50.000 personas y bendecida por los gobiernos. En cambio, sí hay un riesgo de que las expectativas se vean defraudadas: la vacuna BNT162b2 no es la solución definitiva, ni llegará a todo el mundo y, ni mucho menos, permitirá vencer al virus de un día para otro.