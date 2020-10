La llamada del rey de los bancos al triaje crediticio y el fin de la tregua

El invierno se acerca no solo en lo meteorológico sino también en lo económico. La crisis de de la pandemia del Covid-19 entra ahora en un escenario sin anestesia en el que las medidas financieras públicas y privadas, extraordinarias, llegan a su límite. Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión bancaria del BCE, ha llamado a poner fin a la tregua de los bancos con sus clientes. “Es hora de que los bancos se preparen para el impacto que se materializará probablemente cuando se levante la moratoria en todo el sistema”.

Si el sector bancario europeo tuviera un rey ese es Enria. Ocupa el trono en el Banco Central Europeo (BCE) ante el que juraron vasallaje y perdieron su soberanía el resto de supervisores nacionales, entre ellos, el Banco de España de Pablo Hernández de Cos. Sus superpoderes en la crisis ha sido claves para mantener los grifos de la liquidez abiertos. Relajó los requisitos de capital bancarios, flexibilizó la gestión de los préstamos dudosos y suspendió los dividendos de los bancos privados, una recomendación que muchos acataron sin rechistar y otros lo hicieron bajo amenaza de enfrentarse en duelo de togas a Enria.

Ahora que el italiano ha cambiado radicalmente su discurso también lo harán los bancos de manera instantánea. Donde antes había créditos preconcedidos y avalados por el Estado, ayuda y comprensión sin preguntas, ahora habrá llamadas, reuniones y malas caras. La clave del mensaje de Enria se resume en una frase de su discurso del 1 de octubre: “Se deben utilizar prácticas de indulgencia y reestructuración de la deuda específicas para distinguir a los clientes en dificultades viables de los no viables”.

Este llamamiento a los bancos privados es la confirmación del riesgo financiero que se ha embalsado con el aval público durante los últimos seis meses. También que el dolor económico se va intensificar con este triaje crediticio entre viables, dudosos y no viables. El BCE estima en 1,4 billones de euros el volumen de préstamos dudosos susceptibles de impagar o convertirse en morosos si se agrava la crisis. El impacto será mayor, por tanto, que con la crisis subprime y la quiebra de Lehman. 1,4 billones que esconden la tragedia económica que va de la mano del Covid-19 y la evolución de la pandemia.

Desenchufar clientes de la máquina de crédito no es un plan maquinado por un supervillano bancario para destruir empresas, ordenar embargos o ejecutar patrimonios. En realidad, de ello depende la supervivencia de la banca y, con ella, no lo olviden, los depósitos del resto de clientes. También del propio Estado por su garantía de hasta 100.000 euros per capita en caso de quiebra y liquidación de un banco. Ese el mismo motivo por el que se tuvo que rescatar a Bankia en 2012 con los 22.400 millones de euros de dinero público europeo.