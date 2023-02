Misterio resuelto: el mercado se hizo el sordo con la Fed y el BCE

Termina febrero con una sensación de 'no me chilles, que no te veo' o 'no me mires, que no te oigo' en la relación siempre tensa de bancos centrales y mercados. Unos fijan sus políticas, orientan sobre sus siguientes pasos y los segundos cotizan en función de aquello que han entendido que puede suceder. Ahora bien, desde un tiempo a esta parte, el desacople entre lo que dicen y hacen el Banco Central Europeo (BCE) o la Reserva Federal (Fed), con la interpretación de los inversores vuelve a provocar malentendidos temporales que luego provocan ajustes más o menos fuertes en las cotizaciones. Si el mes comenzó con la música alcista en precios de bolsas y bonos -bajista en rentabilidades-, ahora suena al revés el disco y se vuelve a ver la tirantez de las condiciones financieras y de estrés en el dinero.

Las bolsas mundiales, con un mejor comportamiento de los índices europeos y del español Ibex 35 o el italiano Mib, han cerrado una semana inquietante que les lleva a perder casi todo lo ganado desde las dos últimas citas monetarias. El interés de los bonos también ha comenzado a subir, recogiendo así la previsión de nuevos ascensos en las tasas oficiales. Incluso el bono a 10 años del Tesoro americano roza otra vez el 4% parece dispuesto a poner fin a la curva invertida -plazos cortos pagan más interés que los largos- que le lleva amenazando desde hace bastante tiempo.

El pasado 2 de febrero, al final de la conferencia con prensa y analistas del BCE, Christine Lagarde dejó la puerta abierta de par en par a subir los tipos de interés en mayo después de elevarlos en 50 puntos básicos el 16 de marzo. Esa orientación explícita quedó cancelada y silenciada por el ruido que el día anterior había provocado Jerome Powell (Fed) al señalar que “la desinflación se está iniciando” pero -siempre hay que escuchar con mucha atención a los peros- advirtió también que la fortaleza del mercado laboral y el riesgo a que se reactivase la inflación le hacían pensar en “un par de subidas” más en los tipos. Tanto la guardiana del área euro como el de la zona dólar fueron más o menos claros, no dijeron nada de pausa en las subidas de tipos -al contrario-, pero los inversores volvieron a hacer oídos sordos.

Hasta tal punto ha sido el desaguisado que el BCE ha tenido que tirar hasta en tres ocasiones en febrero de Isabel Schnabel, su voz más dura, para poner los puntos sobre las íes y volver a señalar que el banco central no está pensando en tomarse un descanso. La Fed, por su parte, ha tenido que borrar de sus actas la referencia al término “desinflación” que hizo lanzar las campanas al vuelo entre los inversores cuando Powell mentó por 13 veces la cuestión. Solo una semana después, el propio gobernador había comenzado a recoger cable después de haber encendido las expectativas de una pausa de tipos.

La situación económica a uno y otro lado del Atlántico es mejor de lo previsto después de un año de la guerra de Rusia en Ucrania que ha puesto patas arriba los precios en el supermercado global de materias primas. Precisamente porque es mejor se ha reactivado el mantra de ‘buenas noticias son malas noticias’ para la política de tipos de interés. Para los bancos centrales, la única manera de apagar el fuego de la inflación es induciendo una recesión en la demanda y por eso están endureciendo las condiciones financieras. El riesgo de esa estrategia es que el buscado ‘aterrizaje suave’ de la economía no llegue y se produzca más adelante un ‘aterrizaje brusco’ ya sin esa aparente tutela del banco central.

El Euríbor y los tipos cotizan el resurgir del IPC subyacente

¿Hasta cuándo y dónde seguirán subiendo los tipos? Pues lo que dijeron tanto la Fed como el BCE es que llegarán al tanto del 5%-5,25% y 3,75%-4%, respectivamente, para mayo y descartan al 100% que haya algún recorte en el primer semestre de 2023. Esa era la tesis central de muchos inversores a finales del año pasado pero no será así. El lema imperante sigue siendo “tipos más altos… y tipos altos por más tiempo” porque las presiones inflacionistas siguen vigentes e, incluso, dan síntomas de reactivación. Los banqueros centrales vuelven a apuntar a los líderes políticos como culpables en gran parte de la situación por la batería de medidas que han impulsado de forma indiscriminada durante los últimos doce meses como escudo de los ciudadanos, sin darse cuenta que en realidad son contraproducentes al invocar los efectos de segunda ronda.

España es un claro ejemplo de ese desequilibrio con una inflación general creciendo al 5,9% en enero, entre las más bajas de la UE, pero una subyacente -excluyendo energía y alimentos- que está disparada al 7,5%, 2,2 puntos por encima la media europea y entre las más altas del euro. El Gobierno ha realizado una de las mayores inyecciones fiscales de la historia ante el inicio del año electoral, con autonómicas en mayo y generales, en función de lo que suceda en las primeras, para junio o diciembre. La subida de pensiones al 8,5% (17.000 millones de euros) y de los salarios públicos ampliamente por encima del crecimiento raquítico o nulo de los privados no hacen sino sembrar desequilibrios en las cuentas públicas y están detrás de buena parte de ese resurgir inflacionario.

Para el BCE es más importante lo que suceda en la inflación subyacente que en la general, y lo que pase en España que en alguno de los países más pequeños del euro donde se han registrado picos del IPC por encima del 20%. Si hay mayores subidas de tipos y del Euríbor de lo previsto, tenga en cuenta que esta vez no son la energía o la guerra -que ya son enfriadores para el IPC desde hace meses- quienes están calentando la inflación, los calentadores están al frente de los gobiernos y parlamentos. Téngalo en cuenta porque uno de los bulos que más se repetirá durante la próximas campaña electoral por parte de los partidos de la coalición de gobierno será ese que responsabiliza al BCE, a los bancos comerciales y las empresas de todos los males que, en realidad, salieron de los despachos de algunos políticos.