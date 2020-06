Más competencia: la clave para abaratar la energía

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dado con la clave de lo que sucede en el sector eléctrico: hace falta más competencia. El mérito de Ribera no es sólo haber identificado el problema, sino mostrar decisión para abrir los mercados energéticos y dar entrada en el negocio a nuevos actores. Es la única forma de que los consumidores de a pie disfruten de una factura más barata. La ministra ha impulsado la aprobación de un decreto ley para ajustar la legislación nacional a las directivas europeas. Falta letra, pero la música suena bien. Por primera vez se contempla la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para participar en el mercado eléctrico.

Es un paso importante. En la práctica, convierte en protagonista al pequeño productor-consumidor, aglutinado en torno a empresas agregadoras de demanda.Todo un desafío para el mercado actual, controlado por las grandes empresas. Es un modelo que empezaron a ensayar el IDAE y OMIE en la etapa de Joan Herrera. En el modelo, los protagonistas son muchas pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca un consumidor conectado a la red de distribución. Ese es el objetivo de las directivas de la UE: evitar que el desarrollo de las renovables y los cambios que suponen estén controlados por las compañías tradicionales.

El objetivo es ambicioso. Nadie lo logró antes. El mercado eléctrico se liberalizó en teoría hace un cuarto de siglo, pero el control sigue en las mismas manos. Cambiar el modelo es necesario, pero no es fácil. El sistema eléctrico es un mecano complejo y frágil. Un paso inadecuado y el negocio, imperfecto pero estratégico se puede venir abajo.

Ribera también lo sabe y de ahí que en el mismo decreto que autoriza las comunidades de renovables, la participación de nuevos agentes en el mercado mayorista de electricidad y más subastas de renovables, haya abierto el monedero para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico que, a falta de un cierre definitivo, presentan un desgarrón de entorno a 1.000 millones de euros en el año 2019. Ribera autoriza a cubrir el agujero con el superávit acumulado en años anteriores que, en teoría, debería destinarse a reducir el principal de la deuda eléctrica acumulada entre 1997 y 2012: 16.000 millones de euros. A la fuerza ahorcan, decía el pesimista.

Ribera avanza con pies de plomo. Se atreve con la especulación en el sector de las renovables, donde la venta de permisos de enganche, sin proyectos reales detrás ha llegado a niveles de escándalo, pero abre la mano para que las empresas tradicionales mantengan el nivel de inversiones en las redes de transporte y distribución, un negocio seguro y atractivo para los fondos de inversión. Lo importante es convencer a los grandes inversores –escamados por los recortes a las renovables de 2013- de que el Gobierno diseña un marco estable en el sector. Sólo así se pueden atraer los 90.000 millones de inversión necesarios para desarrollar 60.000 MW de nueva potencia renovable hasta 2030. Equilibrio.

La transición energética tiene unas enormes implicaciones industriales y productivas. Pedro Sánchez acertó al convertirla en uno de los ejes de su acción de Gobierno. El camino está trazado, pero no es fácil recorrerlo. Una mala regulación puede ahogar a un sector entero como sucedió el pasado con las renovables, los recortes y las moratorias. O puede acabar en mercados cautivos en los que no existe competencia y el consumidor sólo es alguien a quien se envía la factura. Los expertos de Economistas Frente a la Crisis con los que consulta Ribera lo dicen muy claro: sobre todo, se trata de prevenir una nueva oligopolización del sector eléctrico. Y de paso, aclarar las cuentas para determinar de una vez por todas los costes reales del sistema y no los costes reconocidos sobre los que se construyó el mecano. Porque no es lo mismo.

Ribera y su secretaria de Energía, Sara Aagesen, han dado pasos decididos para cambiar el statu quo. El decreto ley recién aprobado, aunque con una redacción poco precisa, excluye a los gestores de redes de las instalaciones de almacenamiento de energía -muy importantes en el proceso de transición-. El control del almacenamiento y el control de los puntos de recarga de los vehículos eléctricos son vitales para las grandes empresas, acostumbradas a controlar el mercado. Por eso las directivas europeas apuestan por un modelo orientado hacia pequeñas instalaciones renovables próximas a los centros de consumo en tejados, microrredes, áreas industriales o comerciales y para carga inteligente del vehículo eléctrico en las viviendas y edificios.

La Unión Europea apunta a los sectores sobre los que hay que actuar de forma preferente para ahorrar energía y reducir emisiones: la edificación (calefacción y refrigeración), el urbanismo y el transporte. Los medios para conseguirlo son las renovables, el coche eléctrico y el edificio de consumo energético casi nulo. Hay un problema. En edificación y rehabilitación -área que depende del Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana- hay un enorme hueco. La directiva de rehabilitación de edificios fue aprobada por Bruselas en junio de 2018 y no ha sido traspuesta a la legislación nacional. Que se sepa, tampoco se ha enviado ninguna estrategia de rehabilitación a la UE para acompañar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ribera no lo dice, pero podría decirlo: así no hay manera.