La verdad sobre el Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo tardó más de dos años en llegar a un preacuerdo de mínimos en relación con algunas de las recomendaciones, como la referente a tumbar la revalorización del 0,25 establecida en su día por el PP. Y más de tres para revisar el resto y tener un primer borrador sobre un acuerdo de mínimos. Estábamos cerca. Pero la semana pasada se rompió el consenso. Después de más de treinta años, ha ocurrido los que algunos sospechábamos que iba a pasar, pero que no queríamos creer. Habrán leído y escuchado diferentes versiones en los medios de comunicación. Versiones más o menos interesadas o sesgadas sobre la ruptura del Pacto. Lo que yo pretendo hacer es contarles en primera persona lo que pasó, porque estuve allí.

Han sido muchas sesiones escuchando a expertos, debatiendo, buscando los consensos, en definitiva trabajando por el mantenimiento de un sistema de Seguridad Social, quizás el mejor sistema del mundo, que sea sostenible en el tiempo y a la vez capaz de aportar pensiones suficientes a la ciudadanía. Y es cierto que estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Pero la convocatoria de elecciones lo cambió todo. Las prisas del PSOE por cerrar un acuerdo en falso y los cálculos electoralistas de Podemos y sus confluencias mandaron al traste más de tres años de trabajos de la comisión. Lógicamente el PP, mirando de reojo hacia el 28 de abril, certificó la defunción del pacto desde la presidencia de la comisión.

Nosotros somos conscientes de que debemos tomar decisiones y las debemos de tomar ya. Nuestra sociedad ha cambiado mucho. Cada vez llegamos más y mejor a los 65 y gracias al incremento de la esperanza de vida de las últimas décadas permanecemos más tiempo cobrando la pensión. Las prestaciones son cada vez más elevadas y en unos años debemos afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom'. Todo esto no es algo nuevo. Se sabía ya en 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo. También se sabía que los consensos normalmente suponen renuncias para las partes y que se debían tomar decisiones que no iban a gustar a nadie, pero que eran necesarias. Se debían tomar entonces y se deben tomar ahora si queremos actuar, por ejemplo, frente al gigantesco y creciente déficit del sistema. Y de eso va precisamente el Pacto de Toledo. De repartir, en su caso, el coste político de las decisiones que deban tomarse en relación con las principales reformas que deban acometerse y de no utilizar las pensiones como arma arrojadiza. Y eso es lo que precisamente han hecho los socios populistas del señor Sanchez: utilizar las pensiones con fines electoralistas y mintiendo a la ciudadanía.

Siempre he defendido que si algo pone en riego las pensiones del futuro son las políticas populistas y las mentiras, que vienen a ser lo mismo. Y ahora se me ha confirmado. Podemos no solo ha dejado tirados a los casi diez millones de pensionistas actuales, también a los diecinueve millones de trabajadores que sustentan el sistema actualmente y para los que, si no tomamos las decisiones adecuadas, sí se pondrá en riesgo el cobro de una pensión suficiente en el futuro. Debemos evitar que las pensiones tengan que ser recortadas por no tomar las decisiones adecuadas cuando había que tomarlas, como ha ocurrido en otros países donde gobiernan los partidos populistas.

Así que, como representante público y miembro del Pacto de Toledo, lo único que puedo decirles por ahora es que lo siento mucho. Me disculpo porque no hemos estado a la altura de las circunstancias y no hemos conseguido lo que la ciudadanía nos requería. No obstante lo que también puedo asegurarles, si los tarraconenses me otorgan de nuevo su apoyo, es que no cejaré en el empeño de llegar a un pacto de Estado en materia de pensiones, y que seguiré trabajando por los pensionistas presentes y futuros de este país. Ahora bien, desde aquí lanzo un aviso a Podemos y sus confluencias. No se les ocurra utilizar las pensiones como arma arrojadiza en campaña electoral porque me tendrán siempre en frente para contar la realidad. Para contar que fueron ustedes los que reventaron el Pacto de Toledo y que son ustedes con sus mentiras quienes están poniendo en jaque el sistema público de pensiones.