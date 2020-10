Estrategia de la UE 'de la granja a la mesa': cambiar la forma de consumir alimentos.

La pandemia del coronavirus ha tenido un gran impacto en nuestra forma de vivir, trabajar, interactuar e incluso nuestra forma de percibir el futuro. Lo que empezó siendo una crisis sanitaria se ha convertido en una recesión mundial con repercusiones en muchos sectores, entre los que cabe destacar el sector agrario y la industria de la alimentación. La seguridad alimentaria se ve amenazada en todo el mundo y muchas personas no tienen acceso a la necesidad más básica de todas: el alimento.

Garantizar alimentos sanos y nutritivos sigue siendo una parte esencial de la respuesta a la pandemia por coronavirus, en particular en el caso de las comunidades pobres y vulnerables. Cerca de 690 millones de personas en el mundo pasan hambre, lo que supone 10 millones más que en 2019. Además, la pandemia podría sumar entre 83 y 132 millones a esa cifra.

Es un hecho que la forma en que producimos y consumimos nuestros alimentos hoy en día no puede continuar. En la UE, la agricultura es responsable de más del 10 % de la emisión de gases de efecto invernadero. Dicho sin rodeos: nuestra forma de producción destruye el planeta y sus ecosistemas. El sistema actual es ineficiente y poco ético, ya que se desperdicia una quinta parte de los alimentos que producimos, mientras que 36 millones de ciudadanos de la UE no pueden permitirse una comida de calidad todos los días. Nuestros gastos sanitarios no dejan de aumentar debido a que más del 50% de la población adulta de la UE tiene sobrepeso. Esta es una situación contradictoria. Tenemos que cambiarla. Para ello, debemos aumentar nuestro deseo de cambio.

Desde el primer día, la comisaria Von der Leyen se comprometió a lograr cambios y convertir los retos en oportunidades. Como parte de nuestro Pacto Verde Europeo, hemos adoptado la Estrategia 'de la granja a la mesa' como guía para mostrarnos el camino. Se trata de una agenda transformadora para construir sistemas alimentarios sostenibles, y en ella se reconocen los vínculos inextricables entre personas sanas, sociedades sanas y un planeta sano. Un sistema alimentario sostenible debe garantizar que todo el mundo tenga acceso a alimentos saludables y asequibles en cualquier circunstancia, tanto en situaciones de normalidad como en tiempos de crisis.

Europa debe liderar con ambición y convicción. Con nuestra Estrategia 'de la granja a la mesa' estamos marcando un rumbo claro con objetivos ambiciosos y metas concretas para transformar el sistema alimentario de la UE. De aquí a 2030, queremos reducir en un 50% el uso de plaguicidas y antimicrobianos, las pérdidas de nutrientes, y lograr que el porcentaje de agricultura ecológica alcance el 25%. Transformaremos la producción alimentaria para hacerla sostenible.

Sabemos que nuestros ciudadanos prefieren alimentos saludables y de fuentes sostenibles y nos aseguraremos de que disponen de estas opciones en todo momento al tiempo que se les proporcionará la información necesaria para que puedan optar por alimentos sostenibles. Por esta razón, incluiremos etiquetas fáciles de comprender acerca del contenido de los alimentos: cómo se han producido, su valor nutritivo y cómo afectan al medio ambiente.

También seremos ambiciosos más allá de nuestras fronteras: mediante la cooperación internacional, la política comercial y las alianzas verdes, fomentaremos prácticas agrícolas y pesqueras más sostenibles, reduciremos la deforestación, aumentaremos la biodiversidad y mejoraremos los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

Esta transición dará lugar a cambios de gran alcance y tendrá un coste, pero es un coste que contribuiremos a asumir. Con la Estrategia 'de la granja a la mesa' pretendemos contribuir a que los agricultores, los pescadores y los productores de alimentos se conviertan en líderes en materia de sostenibilidad y obtengan la parte que les corresponde de los beneficios.

A la vez que trabajamos para superar la Covid-19, también es necesario construir un mejor sistema alimentario, más fuerte y justo, con nuestra Estrategia 'de la granja a la mesa'. La sociedad y el planeta lo necesitan. El lema del Día Mundial de la Alimentación de este año refleja muy bien la esencia de nuestro trabajo: "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos".

Con la Estrategia 'de la granja a la mesa' como guía, estaremos en condiciones de proporcionar alimentos saludables y producidos de manera sostenible, procedentes de un planeta verde y sano. Nuestros ciudadanos y nuestro planeta no se merecen menos.

*Stella Kyriakides es Comisaria Europea de Salud y de Seguridad Alimentaria.