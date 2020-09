Después de Simón, Begoña Gómez también se deja ver con Jesús Calleja

Jesús Calleja vuelve a dejarse ver con el entorno del presidente del Gobierno. Si la semana pasada estuvo con Fernando Simón, director del CCAES, grabando su programa de televisión en las aguas de Mallorca, esta semana estará junto a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, participando en un congreso que tiene como objetivo dar a conocer el máster que ella misma codirige y que está especialmente centrado en ampliar las aptitudes de empresarios y directivos de pequeñas y medianas empresas.

Se trata del primer "Congreso de Transformación Social Competitiva", un evento que está organizado por la Universidad Complutense de Madrid, PIMEC, REALE Seguros y la Fundación La Caixa. Entre los ponentes estarán representantes de varias empresas del Ibex, como Marta Aisa Blanco, directora de Banca Responsable del Santander en España, o Jordi Casajoana, director de Colectivos de Valor y Filantropía de CaixaBank.

El papel de Calleja será el de conductor del acto que será exclusivamente online. También, según el programa del Congreso, se encargará de participar en el apartado de las conclusiones junto a la propia Begoña Gómez.

La familia Sánchez Gómez conoció a Calleja en 2014 y desde entonces son íntimos amigos. De hecho, la cámara del aventurero fue la primera (y prácticamente la única) que entró a la vivienda de Somosaguas donde residía el entonces jefe de la oposición en una de las primeras apariciones en público de la pareja en televisión: "No me ha cambiado la vida, pero sí que de alguna manera ahora tienes como más responsabilidades. En el trabajo sí que me dicen mucho: ¡No me habías dicho que eras la mujer de Pedro Sánchez!", admitió Begoña Gómez sobre su vida después de que su marido llegara a liderar el PSOE en su primer etapa.

Calleja se llevó a Sánchez a dos retos durante ese 2014, recién aterrizado en Ferraz. El primero consistió en descender un molino de viento de 70 metros. En ese programa el socialista le confesó a su amigo: "Estoy convencido de que voy a ser presidente del Gobierno pero estoy trabajando con humildad. Creo que mi partido es el partido que puede cambiar España de verdad, a mejor". En el segundo desafío, escalar el Peñón de Ifach (en Calpe), Sánchez le relató cómo conoció a su mujer.

Sánchez y Calleja colgados de un molino de viento LI

A Calleja no le importa presumir, en público o en privado, de su relación íntima con Sánchez. Cuando formó Gobierno difundió un mensaje hablando de un Ejecutivo "revolucionario, innovador, joven, europeísta e, incluso, ilusionante". Hay quien dice también que estuvo en las quinielas para ser ministro, extremo nunca confirmado.

Por cierto que os parece el nuevo gobierno?, más allá de a quien votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeista e incluso ilusionante...y lo de Pedro Duke la guinda...Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco..y además mujeres al poder! me gusta — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 6, 2018

Calleja también fue el conductor escogido por Sánchez para presentar su libro, 'Manual de resistencia'. El aventurero formó tándem esa tarde con Mercedes Milá.