¿Y si 'La 1' en realidad no se llama 'La 1' y no lo sabíamos?

Todos los españoles lo tienen claro y ya se han acostumbrado a que ‘La Primera’ dejó de llamarse así en 2008 para renovarse y pasó a denominarse ‘La 1’. Hasta Wikipedia sabe que TVE comenzó “sus emisiones oficiales el 28 de octubre de 1956” y que desde aquel día se ha conocido a su canal principal como “VHF, Primer Programa, Programa Nacional, Primera Cadena, TVE1, La Primera o el actual La 1”. ¿Estamos en lo correcto, o no?



Resulta que la Corporación, dentro del plan habitual de altas y bajas de marcas correspondientes a sus programas y distintivos, ha dado de baja ‘La 1’. Días después no ha vuelto a registrarla, algo que aún no es descartable. Lo más lógico sería pensar que TVE lo hará o que va a dar un nuevo nombre a su canal principal, pero nadie en la casa lo asegura.



TVE también ha dado de baja marcas como ‘La Uno’ o ‘¡RTVE' que no se utilizan desde hace tiempo. Es por ello, que dentro del Ente Público no desechan la opción de que se haya dejado al margen ‘La 1’ porque la televisión de todos los españoles lleve todo este tiempo llamándose, simplemente, '1'. Como bien se puede ver en su logo, que también aparece en pantalla.

Logo de La 1 de TVE

Cuando menos, se trata de una confusión curiosa. Todo podría deberse a una cuestión de lenguaje y en TVE dudan si esta denominación se ha popularizado porque siempre han utilizado 'La 1' para referirse a su canal principal y no solo con el 1, como habitualmente utilizamos para referirnos a ver un programa en Antena 3 o en Telecinco. Cómo diría Carlos Herrera, ¿cómo lo ves?