Álvarez de Toledo asegura que Sánchez "no se atreve" a un cara-cara con Casado

Cayetana Álvarez de Toledo sigue apuntando al PSOE en su precampaña. La cabeza de lista del PP en Barcelona ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evita debatir en un cara a cara con el líder del PP, Pablo Casado, porque "no se atreve".

"No se atreve, Sánchez no se atreve a debatir con Casado y lo lamento porque ese cara a cara sería de inmenso interés para los españoles para comparar dos proyectos", ha alegado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Preguntada si, dado el contexto que vive España con cinco partidos de ámbito nacional, el cara a cara refleja la realidad política, Álvarez de Toledo se ha reafirmado con este formato. "La verdad es que son los principales líderes del Congreso de los Diputados y mas allá de sondeos, y de fragmentación, son las dos personas con más posibilidades de presidir el Gobierno de España", ha subrayado.

Las críticas a los independentistas

La candidata del PP por Barcelona reconocía la pasada semana que los políticos tienen "mala fama" pero, puntualizó, "excepto cuando delinquen en nombre del nacionalismo", porque entonces "hay una corte que dice 'pobre es inocente'", a lo que replicó: "Pobres e inocentes nosotros".

También hace dos semanas Álvarez de Toledo arremetía contra el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, "no tiene principios, no tiene criterio, no tiene escrúpulos y no tiene remedio". Afirmó que el PSC es uno de los gravísimos problemas españoles" y ha acusado a los socialistas de "jalear" y ser partícipes del "desfalco masivo de soberanía impulsado por el nacionalismo" catalán.

"La mentira fundacional del nacionalismo es decir que el asunto de Cataluña debe resolverse solo entre catalanes", aseguró la cabeza de cartel del PP en Cataluña, que señaló que el independentismo y los socialistas "se empeñan en la fragmentación de la ciudadanía, en convertir a ciudadanos en extranjeros, a despreciar la igualdad de los españoles".