Álvarez de Toledo ve "aberrante" el pacto nacionalista por la autodeterminación

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular y candidata del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado duramente este sábado contra la "aberrante alianza antidemocrática" de nacionalistas a favor de la autodeterminación que, según ha recalcado, busca "promover la ruptura de España". A su entender, esa alianza tiene un "denominador común" porque "todos están contra España y todos están con Pedro Sanchez".

Así se ha pronunciado después de que partidos de Cataluña, País Vasco, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana firmaran este viernes en Barcelona un manifiesto conjunto en defensa del derecho de autodeterminación y para reclamar la libertad de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. En concreto, ese texto está suscrito por JxCat, PDeCAT, ERC, CUP, Crida, EH Bildu, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca, Més per Menorca, si bien el PNV y Compromís no han participado en esa 'Declaración de la Llotja de Mar'.

Álvarez de Toledo, que ha intervenido en la Unión Interparlamentaria que el PP celebra en Alicante, ha subrayado que todos los firmantes de esa "aberrante alianza" están "con Sánchez" y quieren que el candidato socialista sea el que gane las elecciones generales del 10 de noviembre. "Por eso Sánchez no puede frenar esa aberrante alianza: gobierna con ellos, es presidente gracias a ellos", ha manifestado.

"Efecto epidemia"

La portavoz del PP ha señalado que "el cansancio español es lo que más beneficia al nacionalismo y lo que más perjudica a la libertad". Por eso, ha pedido no bajar la guardia y luchar por la libertad en Cataluña, ya que, según ha dicho, lo exigen "razones de solidaridad, pero también de egoísmo". "Lo que está sucediendo tiene un efecto de epidemia y contagio más allá de Cataluña. Los vascos y los navarros lo saben bien. También en la Comunidad Valenciana y en Baleares", ha enfatizado.

Ante la manifestación que ha organizado este domingo Societat Civil Catalana en Barcelona a favor de la concordia, ha exigido al PSC y al conjunto del PSOE "un mínimo de coherente", ya que, según ha dicho, si marchan con los constitucionalistas en esa convocatoria tienen que romper los pactos con los "anticonstitucionalistas" que mantienen en ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona.

Álvarez de Toledo ha indicado que se está produciendo "un rearme moral del constitucionalismo", algo que ha atribuido al hecho de que al nacionalismo catalán "se le ha caído su triple máscara: no es hegemónico, no tiene una justificación y no es pacífico". Sobre este último aspecto, ha afirmado que el nacionalismo "siempre tiene un elemento de violencia estructural, de agresión al otro" y no existe "nada más violento que querer convertir a un vecino en extranjero".

Tras llamar a rearmar el Estado y fortalecer lo común con una "clara estrategia constitucionalista", ha alertado de las llamadas al diálogo que se están haciendo estos días, puesto que, en su opinión, cuando dicen "dialoguen", lo que quieren decir es "cedan". Según ha recalcado, ese diálogo tiene que ser con los constitucionalistas, que son los que "de verdad" defienden la libertad y la igualdad de todos.

También ha respondido a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, asegurando que con la crisis catalana convendría esperar a celebrar elecciones. A su juicio, es exactamente al revés porque Sánchez les ha "regalado la oportunidad de acabar con su gobierno, con una etapa aciaga para el país".

"Hagámoslo con coraje constitucional. Por nosotros, por el conjunto de los españoles y por ese policía que se jugó la vida para defender nuestra libertad, nuestra igualdad y nuestro derecho a seguir siendo españoles", ha proclamado Álvarez de Toledo, que ha defendido de nuevo que el Gobierno condecore a los policías que han defendido la libertad en Cataluña en los disturbios.