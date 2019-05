Aragonès insta a Iceta a visitar a los políticos independentistas en prisión

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, considera que sería un gesto muy a tener en cuenta que el socialista Miquel Iceta visitara a los "presos políticos" catalanes de cara a la negociación para su designación como senador por el Parlament.

Así se ha manifestado Aragonès tras visitar esta mañana a Oriol Junqueras y Raül Romeva en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ha recalcado que este gesto que han tenido "muchos dirigentes de prácticamente todas las fuerzas políticas" no es una "condición" del apoyo de ERC a la candidatura de Iceta, paso previo a una hipotética elección de Iceta como presidente del Senado.

La decisión de ERC

El vicepresidente de la Generalitat ha rechazado que los socialistas puedan amenazar a ERC con mantener a Ada Colau en la alcaldía de Barcelona si esta formación no apoya la candidatura de Miquel Iceta al Senado, cuando ya han dicho que "no quieren acordar con ERC nada del Consistorio".

Por ello ha insistido en que "no es ninguna novedad" que el PSOE no quiera un alcalde independentista. Aragonés ha asegurado que ERC va a decidir "en los próximos días" si apoya la candidatura de Iceta al Senado y ha criticado que el PSOE dijera ayer que no contempla "un plan b" para la presidencia de esa cámara.

Ha recalcado que es "evidente" que no es una sustitución normal de un senador por otro" y que no se da en una "situación de normalidad política", como refleja, a su juicio, que su visita al senador más votado en Cataluña, Raül Romeva, sea en prisión.

Por ello, ha advertido de que "cualquier paso que se dé tendría que ser estar encaminado hacia la normalización de la política, para sacar la política de los tribunales".

Sobre la posibilidad de que el PSOE vetara que ERC llegara a la Alcaldía por no apoyar a Iceta, Aragonès ha hecho hincapié en que "las elecciones municipales no dependen de Pedro Sánchez, sino de los ciudadanos de Barcelona", de quienes ha dicho que "darán un amplio apoyo a ERC, como lo hicieron en las generales".

"En Barcelona los dos posibles alcaldes son Ernest Maragall o Ada Colau, y el resultado puede ir de un voto", según Aragonès, quien ha augurado que su partido ostentará "una acumulación de fuerza de los votos independentistas".

Por último, ha respondido a las declaraciones en que la candidata de JxCAT, Elsa Artadi, ha descartado a Maragall como alcalde de Barcelona por su edad. A su juicio, utilizar esa "característica personal" como una "razón política" es "un signo de que no hay argumentos políticos para atacarle, y que es candidato excelente".

El vicepresidente ha concluido diciendo que la presente legislatura "debe devolver a la política lo que es de la política" y ha instado a abrir cuanto antes una "negociación política" que "encuentre una salida democrática al conflicto entre Cataluña y el Estado", liderada por PSOE y ERC, vencedores de los comicios en el conjunto del país y en Cataluña, respectivamente.