Arrimadas denuncia el insulto del cómico catalán Toni Alba en las redes sociales

Un día después de anunciar su candidatura al Congreso como número 1 por Ciudadanos en Barcelona, la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el actor catalán, Toni Albà, le haya atacado "por sus ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante", y ha asegurado que el odio del nacionalismo no tiene límites.

En un tuit este domingo, Arrimadas se ha referido a otro apunte en Twitter de este actor, a quien ha descrito como "el colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes". Albà se refería a Arrimadas con motivo de su viaje a Waterloo: "Buen viaje a Waterloo! (Vigila no te pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam... allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!)".

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 23 de febrero de 2019

Arrimadas se presentó frente a la residencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) en un acto simbólico para decirle que "no hay rincón en Europa donde el separatismo nos diga que no podemos venir". "Por supuesto, venimos aquí también, a Waterloo, porque no hay un solo rincón de Europa donde el separatismo nos diga que no podemos venir, igual que no hay ni un palmo de Cataluña donde el separatismo nos diga que no podemos ir", manifestó Arrimadas en la explanada frente a la llamada Casa de la República de Puigdemont, huido en Bélgica.

Arrimadas habló ante los medios de comunicación acompañada de diputados del grupo parlamentario de Ciutadans, con una gran pancarta que decía: "¡La república no existe, Puigdemont!". Puigdemont adelantó que las puertas de su casa estaban abiertas a Arrimadas para dialogar pero descartó salir a su encuentro para evitar un "'show' mediático". "Si realmente quiere debatir, quiere decirme algo, lo tiene muy fácil: entre y que me lo diga a la cara. Y yo voy a decirle mi opinión", expresó entonces Puigdemont.

En cambio, Arrimadas descartó hablar directamente con él: "Nosotros no hablamos con fugados de la Justicia, con quien tienen que hablar los fugados de la Justicia es con los jueces", recalcó.