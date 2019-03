Bustinduy renuncia a liderar Podemos en las europeas y ahonda en la crisis interna

Poco a poco, los partidos van perfilando sus listas de cara al 'maratón' electoral que comenzará con las elecciones generales del próximo 28 de abril y que terminarán con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Precisamente para los comicios europeos, el diputado de Podemos Pablo Bustinduy, partidario de la corriente de Errejón dentro de la formación, y que fue nombrado en primarias como cabeza de lista a las elecciones europeas, ha declarado que renuncia a ser el candidato de la formación morada al Parlamento Europeo.

Nuestro compañero Pablo Bustinduy ha comunicado su intención de dejar la primera línea de la política institucional. Desde el respeto a las razones personales que ha explicado, le damos las gracias por su trabajo, generosidad y compromiso. — PODEMOS (@ahorapodemos) March 21, 2019

Bustinduy, que formó parte del equipo de Errejón en la asamblea de Vistalegre II en la que las tesis 'errejonistas' perdieron frente a las de Pablo Iglesias, ha mantenido siempre una posición discreta respecto a las crisis internas que ha atravesado Podemos, aunque su marcha es un nuevo golpe al partido morado que ya ha anunciado quien será su sustituta. Se trata la jurista María Eugenia Rodríguez Palop, a quien Bustinduy, que ha anunciado su renuncia en Facebook, define como un "referente político y moral".

Bustinduy asegura que, tras darle "muchas, muchas vueltas", ha decidido no seguir "en este nuevo ciclo" en la primera línea de la política institucional, una "decisión muy difícil" que toma porque en su opinión "lo más honesto y constructivo en política es decir la verdad". "Es una decisión personal, de mi entera responsabilidad y, como digo, muy difícil, pero no tengo dudas de que dar el relevo es una decisión virtuosa", explica el diputado, que en esta legislatura ha sido portavoz de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Relaciones con la Unión Europea.

En su carta, donde no hace ninguna referencia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el diputado asegura que con el fin acelerado de la legislatura el país "emprende un ciclo político nuevo" y que él no tiene "ni la fuerza ni la entereza necesaria" para seguir. "A lo largo de este trayecto he cometido también muchos errores, y sé que necesitaré tiempo para entenderlos y aprender de ellos", expone Pablo Bustinduy, que asegura que ha tratado de cumplir sus responsabilidades con seriedad, rigor y esfuerzo.

Bustinduy ha anunciado su decisióndos días antes de que Pablo Iglesias regrese a la vida pública tras su permiso de paternidad con un gran acto de precampaña en la plaza del Reina Sofía, un lugar emblemático para la formación morada. Las bases de Podemos avalaron la candidatura encabezada por Pablo Bustinduy al que acompañaban Idoia Villanueva y el ya eurodiputado Miguel Urbán el pasado 27 de noviembre, con un 72 por ciento de apoyo de los 50.057 inscritos.

No interviene públicamente desde el pasado 27 de febrero y, pese a ser el candidato de Podemos a las elecciones europeas, no había participado en ninguno de los actos de precampaña de la formación. También había guardado silencio Bustinduy sobre la crisis desatada en la formación morada cuando el pasado 17 de enero, en el quinto cumpleaños de Podemos, Iñigo Errejón anunció su vinculación a Más Madrid, el proyecto de Manuela Carmena en Madrid, lo que suponía finalmente desmarcarse del partido.

En un comunicado en Twitter, la formación morada afirma que el ya excandidato seguirá trabajando en la candidatura "y al frente de la Secretaría Internacional. Nos ha ayudado a convencer a María Eugenia R. Palop, profesora universitaria y referente del feminismo, para que encabece nuestra lista en Europa. Es un honor contar con ella". "Gracias a los dos. Unidas Podemos cambiar Europa", finaliza su mensaje el partido liderado por Pablo Iglesias.