Carmena critica la actitud de Quim Torra: es "absurda, antidemocrática e infantil"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "absurda, antidemocrática e infantil" la actuación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se enfrenta a un expediente sancionador por la Junta Electoral Central, además de llevarle a la Fiscalía, por negarse a retirar los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Carmena ha declarado que lamenta lo que está sucediendo porque en democracia hay que aceptar que haya "árbitros que establezcan el tráfico social".

"Que se desobedezcan órdenes de la Junta Central Electoral es lamentable, me da pena, es absurdo. Todos necesitamos esos límites", ha manifestado la regidora, que ha tachado la actuación de Torra de "absurda, antidemocrática e infantil".

No se quedaría en la oposición

A poco más de dos meses de las elecciones municipales, la actual alcaldesa y candidata por Más Madrid, ha insistido en que no se quedaría como líder de la oposición si las cuentas no sumasen para constituir gobierno porque "no sería útil" en ella.

Carmena ha señalado que no se siente "con fuerzas para plantear alternativas en la oposición", fuerzas que sí tiene para ponerse al frente de la Alcaldía si los madrileños así lo deciden, algo que haría "con muchísimo gusto"

No obstante, la alcaldesa cree que sí conseguirá ampliar la base electoral de apoyo a Más Madrid, una opinión que nace de su experiencia diaria. "Yo uso el transporte público, mantengo mi vida cotidiana, voy a comprar, me muevo por la ciudad y noto en ella un ambiente agradable", ha señalado.

C's muy cerca de PP y VOX

En la misma entrevista, Manuela Carmena ha cargado también contra Ciudadanos y asegura que el partido 'naranja' se ha ido vinculando más al PP durante los cuatro años de mandato municipal hasta acercarse a "un bloque muy radical y extremo".

Preguntada sobre si ve posible que en el Ayuntamiento PP y C's puedan pactar con Vox, la regidora ha destacado que "eso ha pasado en Andalucía y puede que lo hagan" en Madrid.

Esto le ha llevado a apuntar al hecho de que cuando arrancó la legislatura, el grupo municipal de Ciudadanos "era más independiente" y a medida que ha ido avanzando el mandato "se ha vinculado más al PP". "Cada vez se vincula a un bloque muy radical y extremo", ha declarado.

Sobre el PSOE, la regidora ha definido la relación mantenida con ellos en estos cuatro años de "compleja, a veces de oposición, a veces de apoyo", pero ha remarcado el respaldo en las pautas generales de las políticas municipales y confía continuar en la próxima legislatura "con un modelo parecido".