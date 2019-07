Casado acusa a Sánchez de entregar Navarra "a los herederos de Batasuna"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que deje gobernar a los constitucionalistas en Navarra y que no la entregue "al anexionismo de los herederos de Batasuna".

"Si no es porque prefiere reeditar el Gobierno Frankenstein y seguir blanqueando a Bildu", ha señalado el presidente del PP en una publicación en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ha destacado que Sánchez "aún puede dejar gobernar a los constitucionalistas y recibir el apoyo de Navarra Suma en su investidura". "El PSOE pretende entregar Navarra al anexionismo de los herederos de Batasuna", ha criticado.

En la misma línea, el PP ha asegurado en su cuenta de Twitter que Pedro Sánchez "sigue instalado en el 'no es no' al constitucionalismo en Navarra". "Lo estábamos diciendo pero el PSOE lo negaba. Al final, el tiempo nos vuelve a dar la razón y Sánchez sigue instalado en el 'no es no' al constitucionalismo en Navarra", han publicado los 'populares'.