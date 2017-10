Barcelona admite ya un descenso de las reservas hoteleras desde el referéndum

El ayuntamiento de Barcelona reconoce ya que las reservas hoteleras han descendido desde el 1-O. El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Agustí Colom, ha asegurado que pese a que la incidencia en los cruceros es "prácticamente nula", sí se percibe una caída en el ritmo de las reservas hoteleras en la ciudad para los próximos meses en relación a otros periodos.



Colom ha afirmado que solo tres cruceros (dos el día 1 de octubre y uno el 3 de octubre) cambiaron el destino Barcelona por otro puerto, un porcentaje "nimio" en relación a los 60 que mensualmente atracan en la capital catalana. Tras presentar la Estrategia de Movilidad Turística, el edil del ramo ha criticado las declaraciones realizadas al respecto desde el Gobierno Central, al decir que los cruceros no vienen a Barcelona, y reclama que las administraciones unan esfuerzos ahora, al igual que sucedió después de los atentados terroristas de agosto.



Respecto al ámbito de los hoteles, ha afirmado que no existe un número significativo de cancelaciones, pero que el ritmo de reservas para los próximos meses "ha caído o no está siguiendo los mismos niveles que otros periodos de tiempo". Pese a todo, llama al Gobierno Central a no crear alarma, e incide en que la tranquilidad impera en la vida cotidiana y no hay "ningún aspecto que pueda impedir a los turistas visitar Barcelona con normalidad".



Los grandes hoteles ya advirtieron la pasada semana de que estaban registrando un peor comportamiento del turismo internacional. Durante la jornada Gran debate hotelero, celebrada en Madrid, el Vicepresidente de Meliá Hotels Internacional, Alfonso del Poyo, constató una reducción de la actividad en Cataluña "en un plazo cortísimo" de tiempo y Jairo González, Consejero Delegado de B&B Hotels, explicó que la situación ese había agravado en Barcelona.