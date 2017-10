Fainé llamó 'in extremis' a Junqueras para mediar con Moncloa y frenar la DUI

Isidre Fainé, el principal empresario radicado en Cataluña, ha mantenido en las últimas horas un contacto regular tanto con Moncloa como con los cargos del Govern que han sido cesados este viernes por el consejo de ministros. El banquero se ha limitado a transmitir a sus interlocutores su postura sobre un conflicto que no tiene fácil solución y que vivirá su próximo episodio en las elecciones que Mariano Rajoy ha anunciado para el próximo 21 de diciembre.



La labor de Fainé en el 'caso catalán' se ha limitado a trasladar tanto al Palacio de la Moncloa como al Palau de la Generalitat su visión sobre la situación, según explican a La Información fuentes conocedoras de estas conversaciones. Para el presidente de la Fundación de La Caixa era necesario intentar encontrar hasta el final un punto de entendimiento entre las dos partes enfrentadas y así lo ha comunicado.



Fainé ha 'soñado' con ese acuerdo final que finalmente no ha llegado, defendiendo en todo momento una posición intermedia que evitara el choque de trenes y calmara, al menos por un tiempo, el órdago de los independentistas. "Su postura es por el entendimiento", explican fuentes de la confianza del banquero nacido en Manresa dejando claro que no tiene por criterio entrar en asuntos relacionados con la política.



La relación a Isidre Fainé tanto con Moncloa como con la ya cesada Generalitat es fluida y habitual. Con Madrid ha mantenido en los últimos meses conversaciones frecuentes, tanto telefónicas como personalmente. Es el caso de su desplazamiento hasta la capital para explicar al Gobierno central el plan de salida de La Caixa de Cataluña. Con la Generalitat el contacto más intenso ha sido con Oriol Junqueras, el vicepresidente y máximo responsable hasta este viernes de los asuntos económicos.



Hay que recordar que Fainé estaba convocado, junto a otros empresarios catalanes, hace justo una semana a una reunión con Junqueras en Barcelona. Sin embargo, el ya exvicepresident de la Generalitat canceló a última hora la cita y no pudo escuchar lo que querían plantearle estos ejecutivos a puerta cerrada.



Los mediadores de Rajoy



Sí es necesario destacar que Fainé no ha ejercido en ningún momento un papel de mediador como sí han tenido otros actores en este intento de evitar la declaración de independencia y la puesta en marcha del citado artículo 155. Entre ellos hay que destacar la labor que realizó Jorge Moragas, jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno, que se desplazó hasta Barcelona, su ciudad natal, para verse con el jefe de gabinete de Junqueras.



Con el mismo objetivo se produjo la mediación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, del lehendakari, Íñigo Urkullu, y del líder del PSC, Miquel Iceta... Pero todo resultó infructuoso. Estos mediadores destacaron en sus contactos la llamada 'vía Santi Vila'. Es decir, la evidencia de que no todo el Govern estaba unido en la causa común de la independencia, como quedó demostrado con la dimisión del mismo consejero de Empresa.



Tres escraches en su domicilio

La labor de Isidre Fainé en el conflicto catalán no ha sido sencilla para el principal banquero catalán. Tal y como contó La Información, los independentistas han llegado a protagonizar hasta tres escraches en su domicilio particular, con su familia presenciando una desagradable escena. Tampoco le han dejado acudir con normalidad a sus quehaceres diarios, recibiendo algún improperio por la calle.



Ahora, tras la salida de CaixaBank de Cataluña, el futuro que se abre para la primera entidad catalana se sitúa fuera de la región hasta que se recupere la normalidad institucional. La compañía necesita la liquidez del Banco Central Europeo (BCE) y no se puede arriesgar a continuar manteniendo la sede social en un lugar en el que la incertidumbre es elevada para un negocio como el suyo. Como decía un alto directivo: "Nosotros necesitamos liquidez como un panadero necesita harina y eso solo lo hemos podido garantizar marchándonos a la Comunidad Valenciana".