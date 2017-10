Los indepentistas buscan ajustar cuentas con Policía y Guardia Civil por el 1-O

Los independentistas no olvidan lo ocurrido durante la jornada del 1 de octubre y quieren ajustar cuentas con Policía Nacional y Guardia Civil. Lo ocurrido en algunas ciudades y pueblos de Cataluña entre independentistas y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intentaron que no se celebrara el referéndum ha llevado a los secesionistas a plantear la creación de una comisión de investigación en el Parlament para 'juzgar' la actuación de los funcionarios del Estado.



La propuesta se encuentra recogida en la declaración de independencia que ha aprobado el Parlament este viernes con los votos favorables de Junst pel Sí y la CUP. En concreto, en el texto se puede leer que se abrirá en la cámara autonómica "una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno del Estado español, sus instituciones y organismos dependientes en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales, individuales y colectivos para evitar el ejercicio del derecho de voto del pueblo de Cataluña el pasado 1 de octubre".



Los independentistas introducen esta comisión de investigación en el texto ya aprobado en el Parlament con la intención de activarla lo antes posible. Así, aunque el Ejecutivo central cese a todo el Govern la citada comisión continuará adelante en la cámara de forma independiente.



El objetivo de los secesionistas es que en esta comisión de investigación lleguen a comparecer los máximos responsables políticos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o el Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Tienen mayoría parlamentaria para conseguirlo. Hay que recordar que las comparecencias en estas comisiones son obligatorias, aunque no tienen ninguna responsabilidad jurídica.



En el texto aprobado por los independentistas se recoge también cómo estará formada esta comisión de investigación. A saber: diputados de los grupos parlamentarios y expertos del ámbito nacional e internacional, de la Oficina Antifraude, de la Sindicatura de Agravios y de la abogacía catalana. También plantean la presencia de entidades de defensa de los derechos humanos, procurando que en ella estén representadas las organizaciones internacionales.



Rajoy cierra filas



El Gobierno de Rajoy ha cerrado filas en torno a la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil durante el 1-O. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior han alabado la labor de los agentes. Sí que hubo algún problema cuando Milló, delegado del Gobierno y hombre de confianza de Sáenz de Santamaría, pidió disculpas por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El revuelo que provocaron sus declaraciones fue importante en el Ejecutivo, según fuentes cercanas al mismo.



Este mismo miércoles la Guardia Civil consiguió detener a una persona que durante la jornada del referéndum lanzó una silla desde el interior de un centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) contra agentes de la Benemérita que estaban participando en el dispositivo policial.