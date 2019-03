Cayetana Álvarez de Toledo y Juan José Cortes, candidatos del PP al Congreso

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado por Cayetana Álvarez de Toledo para encabezar la lista del PP al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de abril. Además se ha hecho público el anuncio de la incorporación a los populares del padre de la niña Mariluz, Juan José Cortes para ser cabeza de lista por Huelva. Al mismo tiempo se sabe que no repetirán en las listas la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, y Fernando Martínez Maíllo, al menos no por Zamora.

Dentro de toda la cascada de nombramiento en las cabezas de listas de las diferentes provincias de España, Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, será la 'número 1' del PP por Valladolid a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Tejerina, que forma parte de la Ejecutiva del PP como vicesecretaria de Sectorial, sustituye al exsecretario de Estado Tomás Burgos, que en los comicios de junio de 2016 encabezó la lista al Congreso por Valladolid.

Maroto, Fanjul e Iñigo Arcauz serán los cabezas de lista del PP en País Vasco. Dos novedades, la secretaria general de Nuevas Generaciones del País Vasco, Beatriz Álvarez Fanjul, e Iñigo Arcauz, serán los cabezas de lista al Congreso del PP por Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, mientras que Javier Maroto repetirá en Álava. Los tres candidatos vascos apoyaron a Pablo Casado en las primarias para la presidencia del PP, y en Bizkaia se dará un salto generacional, ya que Bea Fanjul, como se la conoce en política, de 27 años, sustituirá al frente de la lista a un veterano como Leopoldo Barreda. Natural de Getxo, Bea Fanjul se dio a conocer el año pasado con un discurso en el que elogiaba al asesinado Gregorio Ordóñez, del que dijo: "Políticos como él no quedan. Ni en el País Vasco ni en España. Políticos sin miedo a nada, sin complejos". En la época de Ordóñez, en el PP "teníamos un mensaje claro", agregó.

Se ha conocido también el sustituto de la anterior secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. En este caso, el elegido para encabezar la lista del PP por Toledo ha sido Vicente Tirado, vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido. Los números uno del PP en la Comunidad de Castilla-La Mancha se mantienen invariables con respecto a las elecciones de 2016, a excepción de este cambio. Así, Carmen Navarro Lacoba será la número uno por Albacete; Silvia Valmaña Ochaita, por Guadalajara; Rosa María Romero, por Ciudad Real; y el exministro de Justicia Rafael Catalá, encabezará la lista por Cuenca.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, volverá a ser cabeza de lista del PP por Pontevedra en las próximas elecciones generales, según han confirmado fuentes de la dirección del partido. La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, será por su parte la cabeza de lista por A coruña.

El PP ha optado por Isabel Blanco, actualmente diputada autonómica en Castilla y León, para encabezar la lista del partido al Congreso por Zamora, en lugar del que fue coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo. La dirección del partido, además, mantiene al actual secretario general del grupo parlamentario popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, como cabeza de lista por Salamanca, según han confirmado fuentes populares.

Teresa Jiménez-Becerril, ha sido designada como 'número 1' de las listas populares por Sevilla. De esta manera dará así el salto a la política nacional después de ejercer como eurodiputada durante 10 años. Jiménez-Becerril es hermana del que fuera concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, quien fue asesinado junto a su mujer por la banda terrorista ETA, en 1998.

El exalcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida) por el PSC Dante Pérez será el cabeza de lista del PP por Lleida a las elecciones generales del 28 de abril. El partido ha decidido renovar el candidato, que fue cabeza de lista por Lleida a las últimas elecciones catalanas, y apostar por el exalcalde en detrimento de José Ignacio Llorens. Dante Pérez era partidario de la candidatura de Susana Díaz frente a la candidatura de Pedro Sánchez, a quien acabó criticando.

Sandra Moneo será también cabeza de lista del PP por Burgos. La actual portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso ha sido la encargada de confirmar su elección. Moneo ya concurrió en las elecciones de 2016 como número dos por esta provincia, pero ahora pasa al número uno, en sustitución de Jaime Miguel Mateu. Por su parte, la diputada Beatriz Escudero será número uno del PP por Segovia y se convierte en uno de las pocas candidatas que, por el momento, repite liderando la misma lista que en las últimas elecciones generales.

En los comicios de junio de 2016, el cabeza de cartel fue el exministro Jorge Fernández Díaz y se especulaba con la posibilidad de que encabezara esa lista la actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat. Al final, la 'número uno' por esta provincia será Álvarez de Toledo, actualmente portavoz de Libres e Iguales. No será la primera vez que Álvarez de Toledo esté en unas listas al Congreso, ya fue diputada en la legislatura con Mariano Rajoy.

Además, el PP este no para ser 'número 1' por Huelva al padre de Mariluz, Juan José Cortés. El padre de Mariluz, asesinada en enero de 2008, ha sido el símbolo del PP en la defensa de la prisión permanente revisable y participó en la última convención nacional del partido, en enero, en la que se sentaron las bases para el programa electoral de cara a los comicios de mayo. Así, el PP relega del puesto a Fátima Báñez, anterior ministra de Empleo con Rajoy.

En Valencia, la que ha sido designada como cabeza de lista ha sido la Belén Hoyo, quien ya estuvo en la XII legislatura con Mariano Rajoy.