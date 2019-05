Cs se abstendrá sobre Iceta y complica aún más su desembarco en el Senado

Más problemas para Iceta. La diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán ha anunciado este miércoles que su partido se abstendrá este jueves en la votación de la Cámara catalana sobre si el líder del PSC debe ser senador, lo que complica aún más que sea designado y que luego pueda presidir el Senado.

Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Parlament: "Somos críticos en cómo el PSC, Iceta y Sánchez han gestionado este tema del senador. No ha habido diálogo con los grupos como lo hay normalmente, nos enteramos por la prensa".

Si Ciudadanos hubiera votado a favor, a Iceta le hubiera valido con una abstención de JxCat para que la votación saliera adelante, pero la abstención del partido de Inés Arrimadas hace que la única posibilidad de que sea designado pase por convencer al partido de Carles Puigdemont de que diga 'sí'.

Rivera votará no "con las dos manos"

Por su parte, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ha asegurado que su partido votará no "con las dos manos" a que Iceta presida el Senado, pero que no va a "bloquear el funcionamiento de la Cámara en Cataluña".

"Ha defendido los indultos, ha defendido un referéndum de independencia y defiende el pacto con los separatistas en vez de con los constitucionalistas. Por eso votaremos que no en el Senado, pero no vamos a bloquear el funcionamiento de la Cámara en Cataluña", ha subrayado este miércoles Rivera ante los medios en la Pradera de San Isidro de Madrid.

En su opinión, Iceta "no es la persona adecuada para liderar una Cámara que debe defender la igualdad". "El Senado es una Cámara territorial pero no para defender referéndums ni indultos, sino para defender la igualdad entre los españoles. Iceta es el garante de que eso no va a suceder", ha dicho.

En la misma línea, el líder de Cs ha destacado que Iceta "es la persona que representa el privilegio que el PSOE quiere conceder a los nacionalistas" y que "no se esconde".