Dastis rechaza que Policía y Guardia Civil ejercieran 'brutalidad' durante el 1-O

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Datis, rechaza que la Policía y la Guardia Civil ejercieran "brutalidad" el pasado 1 de octubre, durante la jornada de referéndum ilegal en Cataluña, y asegura que se difundieron muchas fotos y noticias falsas durante la jornada del referéndum ilegal. En una entrevista en la BBC, el ministro recuerda que las fuerzas de seguridad actuaron siguiendo un mandato judicial.



Preguntado por el periodista sobre si las imágenes que se vieron ese día eran falsas, el ministro de Exteriores replicó: "No estoy diciendo que todas las fotos sean falsas, pero algunas sí. Estamos viendo un montón de hechos alternativos y 'fake news'. Pero no es un uso deliberado de la fuerza. Fueron provocados".



El ministro de Exteriores también explicó que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Gobierno está intentando restaurar el orden legal, la Constitución y la normativa catalana que emerge de ella.

Así, señaló que con el artículo 155 se establecerán "las autoridades que gobernarán el día a día de Cataluña según las leyes y las normas de Cataluña".



Por último, preguntado sobre si existiría alguna posibilidad legal para la independencia de Cataluña, el ministro ha señalado que tendría que ocurrir a través de una reforma de la Constitución que debería ser aprobada por todo el pueblo español.



"Los países de la UE, nuestros socios, no van a aceptar una decisión de esta índole tomada por solo una parte del país", ha resaltado Datis, quién añadió que el caso de Escocia es "excepcional".