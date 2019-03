Detienen en Madrid a un secretario de la ANC por tener una requisitoria judicial

No hay día en el que el procés no deje una noticia. En esta ocasión ha sido con motivo de la manifestación a favor de la libertad de los dirigentes que se encuentran en prisión provisional que se celebra en Madrid. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al miembro del Secretariado Nacional de la ANC Jordi Alemany, investigado por una acción de los CDR en el aniversario del 1-O y en virtud de una orden judicial por no comparecer la semana pasada en el juzgado de Girona que investiga los hechos.

Fuentes policiales han indicado a Efe que Alemany ha sido arrestado en torno a las 12:30 horas al intentar quitar una bandera a uno de los asistentes a la manifestación contra el independentismo catalán y a favor de la unidad de España convocada en Madrid esta mañana y que ha discurrido entre la plaza de Callao y la Audiencia Nacional.

Ha sido cuando los policías han procedido a la identificación de Alemany cuando han descubierto que tenía una requisitoria judicial de detención por no presentarse el pasado día 7 ante el titular del juzgado de instrucción de Girona que le había citado como investigado por una acción de los CDR en el aniversario del 1-O.

En un comunicado de la ANC, esta entidad confirma la detención de Alemany y explica que este miembro del secretariado nacional "forma parte del colectivo "21 Raons" ("21 Razones") que fue creado "a raíz de las detenciones efectuadas el pasado 16 de enero en diversos puntos de Cataluña sin orden judicial, así como por las cortes de las vías del AVE en Girona ocurridos durante el primer aniversario del 1-O".

Como consecuencia de estas acciones, se explica en el comunicado, "se ordenaron 16 detenciones y 21 imputaciones", entre ellas la de Alemany, acusado de los delitos de ultraje a España y de desórdenes públicos por haber descolgado la bandera española de la delegación de la Generalitat en Girona.

Jordi Alemany tenía que declarar el pasado 7 de marzo en los juzgados de Girona pero, al no presentarse, fue activada una orden de detención que es la que ha provocado que hoy haya sido detenido en Madrid.