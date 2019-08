El Gobierno no retomará los contactos políticos hasta septiembre

"Los tiempos corren para todos, no sólo para el Gobierno", dijo este viernes la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, quien, sin embargo, anunció que el Ejecutivo no retomará hasta septiembre las negociaciones con los partidos, a los que ha instado a reflexionar sobre "escenarios deseables" que eviten elecciones.

"Todavía hay tiempo", aseguró Celaá cuando avanzaba este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la próxima semana no habría contactos con líderes políticos y sí con organizaciones y colectivos de la sociedad civil para consolidar el "corpus" de un proyecto político "fuerte y cohesionado con una única dirección política". Y en esa única dirección política, Celaá volvió a dejar claro que "no se observan condiciones para un gobierno de coalición. Hay suficiente desconfianza para que no resulte transitable esa opción".

La ministra en funciones insistió en que hay más opciones que un cogobierno y apostó, igual que hizo Pedro Sánchez el mismo día de la investidura fallida, en pedir que se "exploren" otras posibilidades para tener en septiembre un Gobierno en torno a un proyecto político compartido.

También Celaá tuvo unas palabras para el "trágala" del que Pablo Iglesias ha hablado a sus militantes en una carta conocida este viernes pero enviada a las bases el 21 de agosto, el día después de trasladar a Ferraz y a la vicepresidencia de Gobierno la nueva propuesta programática de la formación morada para reanudar las negociaciones con los socialistas.

"No hay trágala", aseguró Celaá al tiempo que ha calificado de "falso dilema" la afirmación de que "o hay un Gobierno de coalición o elecciones".

En la carta a los inscritos, Iglesias avisaba a las bases de que no aceptarán el "trágala" de Pedro Sánchez, es decir, la posición de "o como yo digo, o elecciones" porque es "irresponsable y está llamada al fracaso". Podemos insiste en la misiva en que el documento presentado a los socialistas es una propuesta "honesta" encaminada a retomar la negociación y concretar un acuerdo de Gobierno para la España de los próximos cuatro años.

En el texto, Podemos insta al PSOE a "regresar a la mesa de negociación cuanto antes" pero también le pide que responda a su militancia, "la misma que le dijo con Rivera no". Por ello, emplaza a los socialistas, y en concreto a Pedro Sánchez, a "estar a la altura del momento político en el que nos encontramos".

Sobre una nueva convocatoria electoral también se rponunció el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario de Política Autonómica de Cs, Ignacio Aguado, que, en una entrevista con Efe, consideró cada vez más probable esa posibilidad. "Si PSOE y Unidas Podemos siguen pegándose por los sillones habrá repetición electoral", advirtió el responsable de Cs que ha instado a estas formaciones a "dejar de marear la perdiz".