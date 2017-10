El juez impone a Grau una fianza de un millón de euros

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha impuesto al exvicealcalde de la misma Alfonso Grau una fianza de un millón de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su imputación por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Imelsa.



En una de las piezas de este, el juzgado investiga la financiación de las campañas electorales del PP de la ciudad de Valencia en las municipales de 2007 y 2011 a través de empresa Laterne, ya que Grau figuraba como jefe de la campaña de Rita Barberá a la alcaldía.



En el auto se expone que en este procedimiento Alfonso Grau figura como "presunto responsable de un delito de malversación de caudales públicos, sobre la base de los hechos que se le imputan como autor y en su condición de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia".



Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez establece una fianza de un millón de euros, que debe depositar "en el término de una audiencia". En el caso de no constituir la fianza, se le concede un plazo de diez días para que relacione bienes y derechos de su propiedad "suficientes para cubrir la responsabilidad económica declarada".



La prelación de bienes y derechos susceptibles de ser embargados son dinero o cuentas corrientes; créditos realizables a corto plazo y título y valores admitidos a cotización; joyas y objetos de arte; rentas de dinero e intereses de rentas; bienes muebles y títulos o valores no admitidos a cotización oficial; sueldos, salarios, pensiones o ingresos procedentes de actividades profesionales y créditos realizables a largo plazo.



Contra este auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia se puede formular recurso de reforma en el plazo de tres días. Citado en este mismo juzgado el pasado 6 de octubre por la financiación de las campañas electorales del PP de 2007 y 2011, Alfonso Grau se acogió a su derecho a no declarar.