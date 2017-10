El PCE reprueba a Frutos tras criticar a la izquierda cómplice del nacionalismo

El exsecretario general del Partido Comunista de España (pce) Paco Frutos ha opinado hoy que los nacionalismos "destrozan el mundo" y, hablando "en nombre de la izquierda no nacionalista", se ha preguntado por qué no ha ido a la manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) "la izquierda que le baila el agua a los nacionalistas".



En un vibrante discurso que le ha costado los reproches del partido que dirigió en su momento. No ha sentado nada bien a los comunistas sus palabras.

@elpce no está presente en la manifestación de @societatcivil_ @PacoFrutos1 no nos representa desde el Comité Federal reprobamos su actitud — PCE (@elpce) 29 de octubre de 2017



El discurso ha sido aplaudido en varias ocasiones por los participantes de la manifestación convocada en favor de la Unidad de España por SCC, Frutos ha reprochado a "esta izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas y les baila el agua, ¿qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?".

Por David Aragonés

Al inicio de su discurso, ha indicado que hoy hablaba en "nombre de una izquierda no nacionalista, suponiendo, permitidme la ironía, que haya una izquierda nacionalista", y a favor de la "convivencia, del respeto entre todos, del respeto a las ideas y de la lucha ideológica, política y social, pero sin ninguna violencia ni agresión a las ideas de los otros".



"Permitidme -ha seguido- que utilice un poco el lenguaje del adversario. Yo soy un 'botifler', soy un traidor a las mentiras, a las historietas que os inventáis cada día desde 1714 a todas las demás. Yo soy un 'botifler' contra el racismo que estáis creando, el racismo identitario. Soy un 'botifler' contra el dogmatismo sectario que preconizáis e intentáis aplicar a toda la sociedad y, además, soy un 'botifler' porque nunca justificaré las corrupciones".



Asimismo, ha reclamado que se recupere el "seny" y que los independentistas "acaben con las mentiras y con los odios, que no se sabe cómo empiezan pero no se sabe como acaban. Ningún tipo de nacionalismo", ha apuntado.



Citando a Stefan Zweig ha recordado una de sus obras sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, "con aquel optimismo y nacionalismo que había en los pueblos, que unos se tenían que comer a los otros. Y veinte o treinta millones de muertos, Europa destruida".



Al acabar, también ha citado a Salvador Espriu para subrayar que "diversos son los hombres y diversas son las hablas", y a Antonio Machado, quien en uno de sus textos decía sobre Cataluña y Barcelona: "Un amor que conversa y razona, sabio y antiguo, diálogo y presencia".



A la vez, ha sugerido que los intelectuales y los artistas creen con los grandes poetas que han cantado a España y Cataluña nuevos temas para cantar en estas manifestaciones, que no sea "siempre repetir el 'Que viva España', de Manolo Escobar, que está muy bien y me gusta, pero que haya otras canciones".