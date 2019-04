El PP se queda sin candidata a la Alcaldía de Las Palmas por diferencia de proyecto

Problemas para el PP. La candidata del partido a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria para las próximas elecciones municipales, María de la Salud Gil, ha explicado que ha tomado la decisión de abandonar la candidatura al entender que no iba a poder desarrollar el proyecto político que había previsto, ya que según ha dicho pactó unas condiciones de "independencia" y "autonomía" con el PP que ahora "no se van a cumplir".

Este ha sido principalmente el motivo expresado por Salud Gil en relación a su salida como cabeza de lista del PP para ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, indicó que cuando el Partido Popular le hizo la oferta y la "apuesta tan tremenda" que significaba ir de cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital grancanaria, ella, que presidía la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, tenía una situación profesional "muy consolidada, muy bien retribuida, una vida personal muy placentera".

Por ello, consideró que por su parte "significaba una renuncia muy fuerte, dejar esa vida profesional anterior", para dedicarse a la política, motivo por el que propuso al partido una "serie de condiciones" a fin de garantizar su independencia y autonomía.

"En ese momento -cuando le proponen la candidatura-, se me ocurre proponer una serie de condiciones que, a mi juicio, podían garantizar mi independencia y mi autonomía a la hora de poder desarrollar un proyecto político. En principio, aceptan esas condiciones y al devenir del tiempo se me comunica, por las razones que sean, que no entro a juzgar, que esos compromisos no se van a cumplir", apostilló en declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Por ello, añadió, entiende que "no" puede realizar en las condiciones que pensaba ese proyecto y decidió abandonar la candidatura. "Así de sencillo", apostilló.

Salud Gil no ha querido entrar a si esas condiciones se centraban en ir en la lista al Parlamento de Canarias o en la autonomía para elaborar su lista municipal. Por último, quiso resaltar que estos últimos cinco meses "han sido maravilloso" y le han permitido recorrer toda la ciudad, así como conocer a "gente comprometida" y los problemas de la capital grancanaria, afirmando que para solucionarlos le "hubiera gustado ser la alcaldesa" de la ciudad.

De todos modos, ha asegurado que todo esto no le produce "ningún tipo de frustración ni amargura", ya que afirmó ser "muy consecuente" con las decisiones que adopta, apuntando que tomó su decisión al inicio "con libertad", al igual que al final.

"He sido muy feliz abordando este proyecto y seguramente seré feliz abordando el próximo", apuntilló, si bien no quiso avanzar si volverá a la Presidencia de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores.