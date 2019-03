El PSOE quita hierro a la polémica de las listas: se ha escuchado a los militantes

La presidenta del PSOE y candidata al Senado, Cristina Narbona, ha asegurado este lunes que las listas del partido para las elecciones generales del próximo 28 de abril se han diseñado escuchando a los militantes socialistas. De esta forma, ha minimizado el choque por la confección de las listas con la federación andaluza que lidera Susana Díaz. Y es que, la dirección federal socialista ejerció este domingo su potestad para cambiar sustancialmente las listas al Congreso y el Senado para los comicios propuestas por la federación andaluza. Pese a las negociaciones que se prolongaron hasta el último minuto entre Ferraz y el PSOE andaluz, no fue posible el pacto.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la dirigente ha defendido que el PSOE es una formación en la que "cada vez tiene más peso la opinión de los militantes".

"Aunque haya una responsabilidad de las direcciones regionales, en Andalucía fue la dirección regional la que decidió que personas estaban en las listas autonómicas, ahora se trataba de listas al Parlamento Europeo, al Congreso y al Senado", ha explicado. "Ha habido un proceso en el que cada vez más se escucha a los militantes", ha alegado Narbona.

La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez ejerció este domingo su potestad para cambiar sustancialmente las listas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril propuestas por la federación andaluza. Pese a las negociaciones que se prolongaron hasta el último minuto entre Ferraz y el PSOE andaluz, no ha sido posible el pacto.

Sobre las palabras de la líder andaluza que acató la decisión de las listas señalando que "toma nota", la presidenta del PSOE ha querido poner de manifiesto que Díaz también dijo que "tocaba trabajar todos juntos" de cara a la cita electoral.

El programa socialista, la próxima semana

"Una vez están elegidas las personas que van a representar a nuestro importante es importante que demos a conocer nuestras propuestas", ha señalado Narbona, pasando página a esta polémica y poniendo el acento en que el PSOE presentará su programa la próxima semana.

En este sentido, ha avanzado que dicho programa "nace de los ocho meses de Gobierno de Sánchez" y de varias propuestas que ya estaban en trámite, incluyendo, ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado que rechazó el Congreso.

Borrell: siempre son motivo de "polémica"

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, también se ha pronunciado sobre el asunto y ha asegurado este lunes que la confección de las listas electorales siempre son motivo de "polémica" y entiende que se resuelven de una forma que no es "a gusto de todos". "Las listas en la larga historia del PSOE siempre es un tema complejo, difícil, polémico, siempre se acaba resolviendo de una forma que no es a gusto de todos", ha señalado.

"Al final el comité federal toma la decisión, y se tomó sin ningún voto en contra", ha apuntado Borrell. "No he seguido el proceso de elaboración de las listas, si me preguntan por la composición en Andalucía no la sé", ha señalado el ministro, que concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo, como cabeza de lista del PSOE el próximo 26 de mayo.